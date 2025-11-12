Una tormenta solar de intensidad “severa” se dirige hacia la Tierra, con su pico máximo estimado para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves. El evento espacial podría generar interrupciones en algunas comunicaciones por radio y afectar a los satélites de posicionamiento y las redes eléctricas. La advertencia fue emitida por la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

El fenómeno se originó con una intensa llamarada solar observada el martes, que alcanzó un pico alrededor de las 11:04 hora peninsular española. Menos de una hora después, se detectó una eyección de masa coronal (CME) con una velocidad inicial estimada en unos 1.500 kilómetros por segundo. Esta CME se sumó a otras dos previas generadas los días 7 y 9 de noviembre, que ya alcanzaron la Tierra el lunes 11, intensificando la perturbación geomagnética.

El Ministerio de Ciencia detalló que la fulguración del martes fue de clase X5.1, considerada “una de las más potentes de los últimos años”. Se estima que el impacto de la tercera CME mantendrá la tormenta geomagnética en un nivel “severo”. La ESA ha señalado que las regiones expuestas en el momento de la llegada serían Europa, África y Asia, y el evento podría afectar satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación. Es importante destacar que el fenómeno no representa un riesgo biológico directo para las personas en la Tierra.

La Oficina de Meteorología Espacial de la ESA explicó que el planeta ya fue impactado por dos eyecciones consecutivas la noche anterior, y la intensidad de la tercera dependerá de si se fusiona o no con las dos primeras. Se prevé que la intensa actividad espacial continúe durante la segunda mitad de esta semana, ya que se han observado más CMEs siendo expulsadas desde el Sol.

Los efectos inmediatos de esta actividad han incluido cortes temporales en las comunicaciones de radio de alta frecuencia en zonas iluminadas del planeta, con interrupciones detectadas, por ejemplo, en África. Además, la fulguración liberó una lluvia de partículas solares de alta energía, desatando una tormenta de radiación que aún continúa y que puede afectar a satélites y sistemas electrónicos en el espacio.