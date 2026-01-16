Similar a los grados del alcohol: esta es la “unidad estándar” creada para medir la potencia del cannabis / Olena Ruban

Un equipo de investigadores de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, ha propuesto la implementación de una unidad estándar para medir la potencia del cannabis, funcionando de manera análoga a cómo se cuantifica el consumo de alcohol. El objetivo principal de esta medida es permitir que los usuarios controlen su consumo e identifiquen a tiempo si están en riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis (TCC).

A medida que la legalización del cannabis medicinal y recreativo avanza en diversos países, la necesidad de guías de reducción de daños se vuelve prioritaria. “Es más importante que nunca ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre su uso”, afirmó Tom Freeman, director del Grupo de Adicciones y Salud Mental de la Universidad de Bath.

La potencia: el factor olvidado

Hasta ahora, los médicos y consumidores han tenido dificultades para cuantificar el uso de la droga debido a su historial de ilegalidad y falta de regulación. El estudio advierte que la frecuencia o la cantidad no bastan para predecir riesgos, ya que la potencia del tetrahidrocannabinol (THC) ha aumentado sostenidamente durante décadas. Según los expertos, el uso de cannabis de alta potencia está directamente vinculado con una peor salud mental y el desarrollo de dependencia.

Para graficar la diferencia, los investigadores estimaron que un cigarrillo de 0,45 gramos de cannabis fuerte puede contener 12,78 unidades estándar de THC, mientras que uno más suave puede registrar apenas 3,78 unidades. Esta disparidad demuestra que el peso del producto no refleja necesariamente su impacto en el organismo.

El límite de seguridad sugerido

Tras revisar datos de 150 consumidores adolescentes y adultos, el equipo determinó un umbral crítico: para reducir riesgos, los adultos no deberían exceder las 8 unidades de THC por semana . El estudio reveló que el 70% de quienes superaron este límite reportaron sufrir algún tipo de trastorno por consumo de cannabis, que puede incluir desde deterioro de la función cerebral hasta problemas financieros y de relaciones.

“El objetivo final es reducir los daños”, explicó la investigadora Rachel Lees Thorne, quien aclaró que, aunque la abstinencia es el único nivel totalmente seguro, esta métrica facilita la moderación para quienes no desean dejar el consumo. Si bien psiquiatras como Marta Di Forti señalan que el cannabis contiene más de 144 cannabinoides además del THC, coinciden en que estas unidades estándar son un punto de partida necesario para la investigación y la salud pública global.