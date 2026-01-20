A puertas cerradas, la U de Chile concreta su primera victoria en pretemporada / Universidad de Chile

Este martes, la U de Chile tuvo su primer amistoso de pretemporada luego de que se frustrara el duelo ante Racing Club por los incendios forestales en el Biobío.

En el Centro Deportivo Azul, y a puertas cerradas, los azules disputaron dos tiempos de 30 minutos ante Santiago Wanderers con planteles diferentes en cada período.

En el global, el cuadro universitario laico se impuso por 3-1, con el aporte goleador de una de las caras nuevas del club, Octavio Rivero, autor de un doblete.

Felipe Salomoni convirtió el otro tanto de la U de Chile, mientras que Esteban Luco descontó para los caturros.

Así las cosas, el elenco de “Paqui” Meneghini comienza a moverse en cancha y tendrá su primer amistoso con público este sábado, cuando visiten a Universitario de Perú en el marco de la “Noche Crema”.