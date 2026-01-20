;

A puertas cerradas, la U de Chile concreta su primera victoria en pretemporada

Los azules se impusieron a Santiago Wanderers en el Centro Deportivo Azul.

Carlos Madariaga

A puertas cerradas, la U de Chile concreta su primera victoria en pretemporada

A puertas cerradas, la U de Chile concreta su primera victoria en pretemporada / Universidad de Chile

Este martes, la U de Chile tuvo su primer amistoso de pretemporada luego de que se frustrara el duelo ante Racing Club por los incendios forestales en el Biobío.

En el Centro Deportivo Azul, y a puertas cerradas, los azules disputaron dos tiempos de 30 minutos ante Santiago Wanderers con planteles diferentes en cada período.

Revisa también:

ADN

En el global, el cuadro universitario laico se impuso por 3-1, con el aporte goleador de una de las caras nuevas del club, Octavio Rivero, autor de un doblete.

Felipe Salomoni convirtió el otro tanto de la U de Chile, mientras que Esteban Luco descontó para los caturros.

Así las cosas, el elenco de “Paqui” Meneghini comienza a moverse en cancha y tendrá su primer amistoso con público este sábado, cuando visiten a Universitario de Perú en el marco de la “Noche Crema”.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad