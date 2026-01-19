;

“Me las...”: el elegante comentario de Juan Falcón respecto a su vida amorosa que provocó carcajadas

En el programa Only Friends, el actor se refirió a su pasado como galán de televisión.

El actor Juan Falcón participó en el programa Only Friends (Mega), donde abordó aspectos personales durante la conversación junto a Guido Vecchiola, Kenita Larraín e Ivette Vergara, bajo la conducción de José Antonio Neme.

Un momento peculiar se produjo cuando el conductor de Mucho Gusto planteó a los invitados si permitirían que sus parejas revisaran sus teléfonos sin claves ni restricciones de privacidad.

Ante esto, el actor cubano expresó que solía “afilarse a todas”, motivo por el cual ya no se sentiría tentado a hacer nada sexual a espaldas de su pareja.

La afirmación generó reacciones inmediatas en el estudio. “¡Qué ordinario!”, se escuchó decir a uno de los presentes.

