“Preciosa así natural”: Fran Maira se llena de elogios en redes sociales al publicar fotos de hace 10 años

Fran Maira se sumó a la tendencia que se ha apoderado de las redes sociales en estos últimos días y compartió una serie de fotos del 2016 cuando era aún mucho más joven.

Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, la cantante generó miles de interacciones al publicar las imágenes de su juventud, luciendo al natural. Además, ella misma destacó su pelo como principal característica de nostalgia.

“Muchas vibes de @mileycyrus”; “Que preciosa”; “Escándalo SABÉLO”; “Que linda te ves con cabello castaño”; “Preciosa así natural, parece irreal”; “Desde la cuna realmente hermosa, vuelve a tu color natural”, fueron solo algunos de los buenos comentarios que cosechó en Instagram.

Asimismo, sus seguidores ponen sobre la mesa una propuesta: que deje atrás el rubio y luzca su color de pelo natural, resaltando sus atributos sin mayores retoques. Esto, se potencia con el propio texto que puso la exparticipante de Gran Hermano aludiendo al mismo detalle.

Hoy, con 25 años, Fran Maira sigue dando mucho de qué hablar, formando parte del jurado de Cuánto vale el show, siendo una de las ex chicas realitys vigentes en pantallas y una carrera musical aún en crecimiento. Ahora también revolucionando a sus seguidores con fotos antiguas de cuando tenía entre 15-16 años.