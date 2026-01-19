Por incendios forestales: decretan alerta roja en tres comunas de La Araucanía

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en tres comunas de la región de La Araucanía por los incendios forestales en Chile.

La primera comuna corresponde a Angol, donde se registra un siniestro denominado Colonia Manuel Rodríguez 2, el cual ha afectado una superficie de 0,3 hectáreas y está siendo combatido por el Cuerpo de Bomberos de Angol, Los Sauces, Nueva Imperial y Ercilla.

En la misma comuna se mantiene un segundo incendio, llamado Alboyanco, el cual ha afectado una superficie de 80 hectáreas y es combatido por el Cuerpo de Bomberos de Angol, brigadas de Conaf, técnicos de Conaf y aviones cisterna de la misma institución.

#SENAPREDLaAraucanía Monitoreo Alerta Roja para la Comuna de Angol por incendio forestal. Más información en:https://t.co/qXWBPsBIzc pic.twitter.com/VVVfyd4GG4 — SENAPRED (@Senapred) January 19, 2026

La alerta roja también se decretó en la comuna de Collipulli, donde se registra un siniestro denominado Santa Cruz - Pan Grande, el cual ha afectado una superficie de 657 hectáreas y está siendo combatido por Cuerpo de Bomberos Collipulli, brigadas de Conaf, técnicos de Conaf, aviones cisterna de Conaf, entre otros.