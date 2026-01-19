Por incendios forestales: decretan alerta roja en tres comunas de La Araucanía
Debido a la magnitud de la emergencia, Senapred decretó la medida por la presencia de siniestros que están siendo combatidos.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en tres comunas de la región de La Araucanía por los incendios forestales en Chile.
La primera comuna corresponde a Angol, donde se registra un siniestro denominado Colonia Manuel Rodríguez 2, el cual ha afectado una superficie de 0,3 hectáreas y está siendo combatido por el Cuerpo de Bomberos de Angol, Los Sauces, Nueva Imperial y Ercilla.
Revisa también
En la misma comuna se mantiene un segundo incendio, llamado Alboyanco, el cual ha afectado una superficie de 80 hectáreas y es combatido por el Cuerpo de Bomberos de Angol, brigadas de Conaf, técnicos de Conaf y aviones cisterna de la misma institución.
La alerta roja también se decretó en la comuna de Collipulli, donde se registra un siniestro denominado Santa Cruz - Pan Grande, el cual ha afectado una superficie de 657 hectáreas y está siendo combatido por Cuerpo de Bomberos Collipulli, brigadas de Conaf, técnicos de Conaf, aviones cisterna de Conaf, entre otros.
Por último, la medida también se decretó en la comuna de Carahue, debido a la presencia de un siniestro llamado Chacay 2, el cual ha afectado una superficie de 12 hectáreas y es combatido por el Cuerpo de Bomberos de Carahue, brigadas, entre otros.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.