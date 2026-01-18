Gobierno actualiza cifras por incendios forestales en Chile: 19 fallecidos y más de 1.500 damnificados

En horas de la noche de este domingo, y tras encabezar un Cogrid Nacional, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó una actualización en las cifras por los incendios forestales en Chile.

Sobre esta catástrofe, el secretario de Estado señaló que “estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente, en términos de intensidad, a aquellos que tuvimos en 2017, 2023 y 2024″.

Respecto a las cifras, Cordero confirmó que la cifra de fallecidos se elevó a 19, de los cuales 18 pertenecen a la región del Biobío y 1 a la región de Ñuble.

Además, detalló que entre las dos regiones hay 630 personas albergadas, más de 1.500 damnificados, 350 viviendas destruidas y más de 1.100 casas en evaluación.

Del total de damnificados, un poco más de 30 corresponden a Ñuble, mientras que los 1.500 restantes son del Biobío.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrán, informó que actualmente hay 23 incendios forestales en combate, de los cuales 7 se desarrollan en Ñuble, 7 en el Biobío y 5 en La Araucanía.

Finalmente, indicaron que las localidades que aún están bajo alerta son:

Alerta Roja

Región de Ñuble

Región del biobío

Comuna de Lumaco (región de La Araucanía)

Comuna de Collipulli (región de La Araucanía)

Comuna de Angol (región de La Araucanía)

Alerta Amarilla