;

Gobierno actualiza cifras por incendios forestales en Chile: 19 fallecidos y más de 1.500 damnificados

En tanto, más de 1.500 personas se encuentran damnificadas.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

En horas de la noche de este domingo, y tras encabezar un Cogrid Nacional, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó una actualización en las cifras por los incendios forestales en Chile.

Sobre esta catástrofe, el secretario de Estado señaló que “estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente, en términos de intensidad, a aquellos que tuvimos en 2017, 2023 y 2024″.

Respecto a las cifras, Cordero confirmó que la cifra de fallecidos se elevó a 19, de los cuales 18 pertenecen a la región del Biobío y 1 a la región de Ñuble.

Además, detalló que entre las dos regiones hay 630 personas albergadas, más de 1.500 damnificados, 350 viviendas destruidas y más de 1.100 casas en evaluación.

Del total de damnificados, un poco más de 30 corresponden a Ñuble, mientras que los 1.500 restantes son del Biobío.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrán, informó que actualmente hay 23 incendios forestales en combate, de los cuales 7 se desarrollan en Ñuble, 7 en el Biobío y 5 en La Araucanía.

Finalmente, indicaron que las localidades que aún están bajo alerta son:

Alerta Roja

  • Región de Ñuble
  • Región del biobío
  • Comuna de Lumaco (región de La Araucanía)
  • Comuna de Collipulli (región de La Araucanía)
  • Comuna de Angol (región de La Araucanía)

Alerta Amarilla

  • Tiltil (región Metropolitana)

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad