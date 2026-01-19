Subsecretario de Defensa pide a la población acatar evacuaciones: “Son situaciones literalmente de vida o muerte”

Durante la noche de este domingo, el subsecretario de Defensa y enlace presidencial en la región de Ñuble, Ricardo Montero, conversó con Radio ADN sobre la catástrofe que han dejado los incendios forestales en la zona.

La autoridad de Gobierno partió relatando lo tratado en el último Cogrid Regional. “Hicimos una evaluación de todo lo que se desarrolló en el día y particularmente preparándonos para la noche, para ciertas movilizaciones de personas que hay que hacer, evacuaciones, y preparar el día de mañana“, señaló.

También abordó la colaboración de la población en las zonas afectadas, indicando que esta “es esencial y ha sido muy positiva en términos generales. Sin perjuicio de eso, hay gente que todavía no hace caso a la autoridad, particularmente cuando se pide evacuar".

“Hay que entender que estas son situaciones literalmente de vida o muerte”, aseveró el subsecretario de Defe

Por otro lado, Montero se refirió a los toques de queda en la región del Biobío, particularmente el que rige a la localidad de Lirquén, el cual se implementará hasta “nuevo aviso”.

“Significa que hay un toque de queda que va a ser más intenso. Significa que es un lugar que ha sido muy, muy afectado y que necesitamos despejar las zonas para que puedan operar de buena forma los organismos de seguridad y de protección", declaró.

Asimismo, dio a conocer los incendios más riesgosos en Ñuble. “Ránquil es uno que venimos combatiendo hace tiempo; otro que viene en la zona de Perales; un tercer incendio en Quillón, y otro que viene entrando desde Biobío, desde la zona de Florida, hacia la región de Ñuble", aseveró.

Finalmente, Ricardo Montero se refirió a la gestión del actual Gobierno en materia de incendios forestales. “Si uno ve los últimos años, la gestión de incendios evidentemente se ha ido profesionalizando en Chile. Yo llevo más de 10 años vinculado al trabajo en contra de incendios y es evidente la mejora".

“Si uno ve datos presupuestarios, en nuestra administración el presupuesto de combate de incendio y prevención aumentó en un 131%. Si uno ve el número de brigadas, han aumentado de forma considerable. Si uno ve las aeronaves, la cuenta que recibimos hoy fue de 73 aeronaves que tenemos contratadas para la temporada; 13 más que contrata Senapred; 4 más que entrega el Estado Mayor Conjunto, más 60 que aportan los privados", detalló.

“Entonces, se ha hecho muchísimo, pero esto es un desafío de carácter mundial. Ahora, cuando todavía hay gente que fallece por incendio, cuando todavía hay hectáreas que se queman, lógicamente que tenemos un desafío pendiente“, prosiguió.

“Esto lo tomamos con la máxima relevancia, lo tomamos como una tarea de Estado, y en eso el Presidente hoy día fue muy claro respecto a las conversaciones con el Presidente electo Kast. Esto es algo que nos va a acompañar, nos acompañó durante todo el gobierno, con grandes incendios, pero todos los veranos va a acompañar al siguiente gobierno también y probablemente al que sigue. Entonces es un desafío de Estado”, cerró.