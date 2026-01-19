Muere a los 93 años el icónico diseñador Valentino Garavani, creador del “rojo Valentino”

Este lunes falleció el reconocido diseñador italiano Valentino Garavani, considerado “el último emperador” de la moda y una de las figuras más influyentes de la alta costura a nivel mundial.

El creador murió a los 93 años en su residencia de Roma, Italia. Aunque se retiró de las pasarelas en 2008, permaneció como una figura destacada del mundo de la moda y un símbolo de la alta costura italiana.

La noticia fue confirmada por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, quienes señalaron que el diseñador falleció en paz, “acompañado por sus seres queridos”.

Sus diseños fueron lucidos por una amplia gama de figuras públicas, entre ellas la reina Paola de Bélgica, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Julia Roberts y Cate Blanchett.

Un elemento distintivo de su obra fue un tono de rojo intenso que pasó a estar estrechamente asociado a la marca y que en la industria se conoce como “rojo Valentino”.