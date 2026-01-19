;

Muere a los 93 años el icónico diseñador Valentino Garavani, creador del “rojo Valentino”

Conocido como “el último emperador”, el histórico de la moda falleció en su residencia de Roma, Italia.

Pablo Castillo

ITALY - JULY 06: (Photo by Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images)

ITALY - JULY 06: (Photo by Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images) / Eric VANDEVILLE

Este lunes falleció el reconocido diseñador italiano Valentino Garavani, considerado “el último emperador” de la moda y una de las figuras más influyentes de la alta costura a nivel mundial.

El creador murió a los 93 años en su residencia de Roma, Italia. Aunque se retiró de las pasarelas en 2008, permaneció como una figura destacada del mundo de la moda y un símbolo de la alta costura italiana.

La noticia fue confirmada por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, quienes señalaron que el diseñador falleció en paz, “acompañado por sus seres queridos”.

Sus diseños fueron lucidos por una amplia gama de figuras públicas, entre ellas la reina Paola de Bélgica, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Julia Roberts y Cate Blanchett.

Un elemento distintivo de su obra fue un tono de rojo intenso que pasó a estar estrechamente asociado a la marca y que en la industria se conoce como “rojo Valentino”.

Rome, ITALY: Fashion designer Valentino poses at the opening of his exhibition, at the Ara Pacis museum in Rome 06 July 2007. Valentino's celebrates his 45 years in the business. AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) / ALBERTO PIZZOLI

