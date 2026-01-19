“Me tapé con la almohada y me puse a llorar”: la noticia que afectó a Eduardo Fuentes mientras se encontraba en Olmué

La noche del pasado domingo 18 de enero finalizó la versión 2026 del Festival del Huaso de Olmué, con otra exitosa jornada que cerró un fin de semana de música, risas y cuentas alegres.

Y si bien se trata de una de las fiestas más relevantes a nivel país, Eduardo Fuentes recordó un triste episodio vivido mientras cumplía con su rol como animador.

En el podcast Mari con Edu, contó que hace un par de años sufrió la pérdida de su mascota en pleno desarrollo del evento, una perrita de avanzada edad, enfrentándolo a un contraste de emociones.

Clarita, enferma desde hacía tiempo, fue sometida a eutanasia por su familia en Santiago, dejando al conductor sin poder despedirla en persona.

“Estando acá en Olmué tuvimos que hacer dormir una perrita (...) imagínense lo que fue llorar toda la tarde escondido, obviamente, no les iba a contar a todos que estaba llorando", confesó.

“Me dio una pena inmensa. Me tiré en la cama, me tapé con la almohada y me puse a llorar, si yo quería a mi perrita y no tenía a mi perrita. Yo lloraba, lloraba y lloraba...”, agregó, aún con pena evidente al recordar el hecho.

Además, Fuentes cuenta uno de los puntos más angustiantes de lo sucedido era que “no podía estar ahí”, siendo que “quería estar cuando lleváramos a la perrita para que la incineraran y todo eso. Quería despedirme de ella y no pude”.

La historia conmovió a los seguidores del podcast que, junto con celebrar el regreso de la tercera temporada, esta vez con episodio desde Olmué, también expresaron sus emociones por la sensible historia de Eduardo.

Mira el capítulo a continuación; el momento del relato a partir del minuto 18:08.