“Todos juntos”: la fotografía entre hinchas de la U y Colo Colo que generó furor en redes durante los incendios

El momento captado por Chilevisión fue aplaudida por diversos usuarios en X.

Nicolás Lara Córdova

Los incendios forestales de la zona centro-sur de Chile continúan afectando a diversas zonas de las regiones del Ñuble y BioBío.

En medio de la emergencia, los vecinos se han unido para el retiro de los escombros y la limpieza de las zonas incendiadas.

Durante la cobertura especial de Chilevisión desde Lirquén, la imagen de unos voluntarios con la camiseta de Universidad de Chile y Colo Colo generó furor en redes sociales.

“Todos juntos”, comentó un usuario en X donde compartió la fotografía del momento.

Según el último balance oficial, los incendios forestales en la Región del Biobío han dejado 19 personas fallecidas y al menos 320 viviendas destruidas.

