“Todos juntos”: la fotografía entre hinchas de la U y Colo Colo que generó furor en redes durante los incendios
El momento captado por Chilevisión fue aplaudida por diversos usuarios en X.
Los incendios forestales de la zona centro-sur de Chile continúan afectando a diversas zonas de las regiones del Ñuble y BioBío.
En medio de la emergencia, los vecinos se han unido para el retiro de los escombros y la limpieza de las zonas incendiadas.
Durante la cobertura especial de Chilevisión desde Lirquén, la imagen de unos voluntarios con la camiseta de Universidad de Chile y Colo Colo generó furor en redes sociales.
“Todos juntos”, comentó un usuario en X donde compartió la fotografía del momento.
Según el último balance oficial, los incendios forestales en la Región del Biobío han dejado 19 personas fallecidas y al menos 320 viviendas destruidas.
