SML atribuye a una “situación excepcional” los 75 días que demoró en identificar cuerpo de joven

El organismo señaló que el retraso se debió al cotejo con el Registro Civil. Mientras la familia insiste en que hubo fallas graves de coordinación estatal.

Martín Neut

Matías Castillo

Servicio Médico Legal SML

El Servicio Médico Legal (SML) se refirió al caso del joven L.F.C.G., estudiante de Sociología cuyo cuerpo permaneció más de dos meses sin identificar en sus dependencias.

A través de un comunicado, el organismo aseguró que “realizó, en tiempo y forma, los procedimientos establecidos” y que la demora en la confirmación de identidad se debió a “una situación excepcional”.

Según el SML, el cuerpo ingresó el 21 de agosto por orden de la Fiscalía de Ñuñoa y la autopsia se realizó al día siguiente. Las huellas dactilares fueron enviadas al Registro Civil, que recién el 4 de noviembre confirmó la identidad del fallecido, permitiendo su entrega a la familia el 6 de noviembre.

El servicio subrayó que los tiempos de espera “habitualmente no superan las 48 horas”, pero que en este caso se extendieron por causas ajenas a la institución.

Críticas de la familia

Desde la familia, en tanto, la abogada Mariana Rojas calificó la situación como “de extrema crueldad”.

La defensora señaló que “el sistema estatal de búsqueda no funciona como debiera hacerlo, porque es imposible que un cuerpo haya estado tanto tiempo existiendo búsquedas en curso sin que esta institución haya podido identificarlo”.

La familia insiste en que se determinen responsabilidades por lo que consideran una falla grave de coordinación entre las instituciones del Estado.

