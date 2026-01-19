;

Incendios forestales provocan masivos cortes de luz en el Biobío: hay más de 23 mil clientes sin suministro eléctrico

El avance de los siniestros mantiene a miles de familias sin electricidad, con Tomé como el punto más crítico.

En las últimas horas se ha registrado un aumento sorpresivo de incendios forestales que, de momento, afectan principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde los habitantes han sufrido interrupciones en el suministro eléctrico.

De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la región más afectada es Biobío, donde se reportan 23.014 clientes sin luz.

A nivel comunal, Tomé concentra la mayor cantidad de afectados, con 14.810 clientes sin luz, seguida por Penco, con 3.644, y Concepción, con 1.957.

En tanto, en menor magnitud, la región de Ñuble registra 819 clientes afectados, mientras que La Araucanía presenta 164 personas sin suministro eléctrico.

