“Es un logro significativo...”: Maite Orsini dio a conocer su nuevo desafío profesional tras terminar sus estudios

La parlamentaria del Frente Amplio se graduó del magíster en Seguridad tras cuatro semanas de estudio.

Nicolás Lara Córdova

La parlamentaria del Frente Amplio, Maite Orsini, está viviendo un nuevo desafío profesional al titularse recientemente del magíster en Seguridad impartido por la Universidad Alberto Hurtado tras cuatro semestres de estudio.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Orsini comentó que tras terminar este programa de estudios ella está capacitada para “comprender la naturaleza y etiología de los fenómenos del conflicto, la violencia y la criminalidad”.

“Es un logro muy significativo, que demuestra que es posible combinar la política con una formación académica rigurosa y continua”, dijo la parlamentaria.

Al ser consultada sobre como logró compatibilizar su trabajo como diputada y sus estudios, Orsini indicó que “fue exigente, pero posible porque el tema del magíster se relaciona directamente con mi trabajo legislativo en la comisión de Seguridad, en particular, en aquello vinculado al sistema de justicia juvenil y la reinserción social”.

Sobre su decisión para estudiar dicho magíster, la parlamentaria explicó que “la crisis de seguridad también ha golpeado al progresismo, no por azar, si no por una omisión histórica”.

Para finalizar, Orsini adelantó sus próximos desafíos académicos. “Con esto cumplo la meta de especializarme en seguridad ciudadana y prevención del delito y ahora quiero estudiar Derecho Internacional en materia de seguridad, defensa y derechos humanos en contextos de conflicto”, cerró.

