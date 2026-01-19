;

Compañía de Jesús en Chile confirma que Felipe Berríos pidió su salida de la orden: “Se constataron conductas que transgredieron límites”

La congregación señaló que aplicó protocolos formales ante denuncias, respaldó decisiones internas y admitió conductas que cruzaron límites y causaron daño.

La Compañía de Jesús en Chile confirmó que el sacerdote Felipe Berríos solicitó su dimisión de la orden, decisión que ya fue informada al Provincial, Juan Cristóbal Beytía, quien enviará los antecedentes a la Curia General para que se active el procedimiento correspondiente según el derecho canónico.

A través de una declaración pública, la congregación enfatizó que, frente a denuncias de abuso que involucren a niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, se activan protocolos institucionales “formales, obligatorios e independientes”.

Los anteriores —aseguran— se aplican “sin excepción a cualquier jesuita” y bajo criterios de imparcialidad y rigor.

En el texto, la Compañía respalda las medidas adoptadas tanto hacia las denunciantes como respecto de Berríos, señalando que estas responden “al mérito de los antecedentes disponibles y al deber de actuar con responsabilidad”.

“Compromiso ineludible con la justicia”

Añaden que las decisiones se sustentan en lo recabado durante una Investigación Previa y un Proceso Administrativo Penal, realizados por expertos independientes.

Si bien reconocen que en algunas instancias no se alcanzó la “certeza moral” exigida por el proceso canónico, la orden admite que “se constataron conductas que transgredieron límites y causaron daño, lo que lamentamos profundamente”.

Finalmente, la Compañía de Jesús subrayó que su actuar se basa en un “compromiso ineludible con la justicia, la búsqueda de la verdad” y, de manera prioritaria, con la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

