Senador Macaya pone en duda apoyo a reajuste del sector público por incendios: “Muy parecido a lo que eventualmente cuesta la reconstrucción”

El senador de la UDI, Javier Macaya, puso en duda este viernes el respaldo de la oposición a la Ley de reajuste al sector público, argumentando que la prioridad del gasto fiscal debe girar hacia la reconstrucción de las zonas devastadas por los incendios forestales en la zona centro-sur. Según el parlamentario por la Región de O’Higgins, el costo de recuperar las más de 4.000 viviendas destruidas —principalmente en la Región del Biobío— ascendería a unos US$ 1.600 millones, una cifra prácticamente idéntica al costo fiscal que supone el reajuste de remuneraciones.

“Se entendería mal por el país completo que nosotros estemos pensando solamente en los sueldos de los funcionarios públicos cuando lo que se va a gastar ahí es un monto muy parecido a lo que eventualmente cuesta la reconstrucción”, señaló Macaya en conversación con T13 Radio.

Tensión en el Senado y “hoyo” fiscal

El legislador adelantó que buscará sesionar en la Comisión de Hacienda con el ministro Nicolás Grau para incorporar al texto legal un “capítulo especial” que permita una ayuda “eficiente, flexible, rápida y desburocratizada”. Macaya advirtió que, a diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, en el Senado la oposición tiene mayoría, por lo que no descarta votar en contra del proyecto si el Gobierno no pone sobre la mesa una solución financiera para la emergencia.

Asimismo, el senador expresó su preocupación por el estado de las arcas fiscales que recibirá el presidente electo, José Antonio Kast. Según reveló, mantuvo conversaciones con Jorge Quiroz —quien asumiría la cartera de Hacienda el 11 de marzo—, confirmando que el economista observa con inquietud el déficit que heredará el próximo gobierno. “La situación fiscal le va a dejar al próximo Gobierno un hoyo bien complejo de solucionar”, reflexionó.

Una “prueba dura” para la nueva administración

Para Macaya, superar la tragedia de los incendios supone una “prueba muy dura” para la administración entrante. En su análisis, el parlamentario criticó que el actual Ejecutivo se centre en subir sueldos, bonos y reasignaciones mientras el país gasta “más plata de la que tiene”, según los reportes financieros actuales.

La discusión, que comienza formalmente hoy en el Congreso, promete ser el primer gran gallito político entre el oficialismo saliente y la mayoría opositora en el Senado, en un contexto donde la presión social por la reconstrucción de viviendas en el Biobío y Valparaíso marca el ritmo de la agenda pública.