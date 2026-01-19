;

Senador Macaya pone en duda apoyo a reajuste del sector público por incendios: “Muy parecido a lo que eventualmente cuesta la reconstrucción”

El senador UDI estimó que los daños en el Biobío ascienden a US$ 1.600 millones y solicitó al Gobierno priorizar estos recursos por sobre el aumento de remuneraciones fiscales.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

El senador de la UDI, Javier Macaya, puso en duda este viernes el respaldo de la oposición a la Ley de reajuste al sector público, argumentando que la prioridad del gasto fiscal debe girar hacia la reconstrucción de las zonas devastadas por los incendios forestales en la zona centro-sur. Según el parlamentario por la Región de O’Higgins, el costo de recuperar las más de 4.000 viviendas destruidas —principalmente en la Región del Biobío— ascendería a unos US$ 1.600 millones, una cifra prácticamente idéntica al costo fiscal que supone el reajuste de remuneraciones.

“Se entendería mal por el país completo que nosotros estemos pensando solamente en los sueldos de los funcionarios públicos cuando lo que se va a gastar ahí es un monto muy parecido a lo que eventualmente cuesta la reconstrucción”, señaló Macaya en conversación con T13 Radio.

Tensión en el Senado y “hoyo” fiscal

El legislador adelantó que buscará sesionar en la Comisión de Hacienda con el ministro Nicolás Grau para incorporar al texto legal un “capítulo especial” que permita una ayuda “eficiente, flexible, rápida y desburocratizada”. Macaya advirtió que, a diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, en el Senado la oposición tiene mayoría, por lo que no descarta votar en contra del proyecto si el Gobierno no pone sobre la mesa una solución financiera para la emergencia.

Revisa también:

ADN

Asimismo, el senador expresó su preocupación por el estado de las arcas fiscales que recibirá el presidente electo, José Antonio Kast. Según reveló, mantuvo conversaciones con Jorge Quiroz —quien asumiría la cartera de Hacienda el 11 de marzo—, confirmando que el economista observa con inquietud el déficit que heredará el próximo gobierno. “La situación fiscal le va a dejar al próximo Gobierno un hoyo bien complejo de solucionar”, reflexionó.

Una “prueba dura” para la nueva administración

Para Macaya, superar la tragedia de los incendios supone una “prueba muy dura” para la administración entrante. En su análisis, el parlamentario criticó que el actual Ejecutivo se centre en subir sueldos, bonos y reasignaciones mientras el país gasta “más plata de la que tiene”, según los reportes financieros actuales.

La discusión, que comienza formalmente hoy en el Congreso, promete ser el primer gran gallito político entre el oficialismo saliente y la mayoría opositora en el Senado, en un contexto donde la presión social por la reconstrucción de viviendas en el Biobío y Valparaíso marca el ritmo de la agenda pública.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad