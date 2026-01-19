;

VIDEO. “No hay espacio para divisiones cuando los chilenos sufren”: el mensaje conjunto de Boric y Kast ante incendios en zona central

Tras una reunión de trabajo en La Moneda, el mandatario en ejercicio y su sucesor acordaron una transición enfocada en la continuidad de la reconstrucción y el combate del fuego.

Mario Vergara

En una señal de alta relevancia institucional, el Presidente de la República, Gabriel Boric, recibió en el Palacio de La Moneda al Presidente Electo, José Antonio Kast, para coordinar las acciones del Estado frente a la emergencia por los incendios forestales que azotan a diversas regiones del país. El encuentro culminó con una declaración conjunta donde ambos mandatarios enfatizaron que la protección de la ciudadanía es una tarea país que trasciende al gobierno de turno.

Durante el punto de prensa, el Presidente Boric agradeció la disposición de Kast para colaborar en la etapa de transición, señalando que los equipos de los futuros ministerios de Interior, Hacienda y Desarrollo Social ya están integrándose a las mesas de trabajo para asegurar que los procesos de reconstrucción no se detengan el próximo 11 de marzo.

Acuerdos fundamentales y ayuda internacional

Uno de los pilares de la reunión fue la gestión de la solidaridad internacional. Kast valoró que el actual Gobierno haya activado los protocolos de ayuda con países vecinos y organismos internacionales, sugiriendo además el refuerzo de la cooperación técnica para el combate aéreo de los focos que permanecen activos.

Dentro de los compromisos anunciados destacan:

  • Continuidad de la Ficha FIBE: Garantizar que el catastro de damnificados sea compartido y validado por la administración entrante para evitar vacíos en la entrega de bonos.
  • Seguridad y Orden Público: Refuerzo de la vigilancia en zonas de interfaz para prevenir la intencionalidad y facilitar las labores de evacuación coordinadas por el Senapred.
  • Reconstrucción Desburocratizada: El compromiso de Kast de apoyar legislativamente las medidas de urgencia que el Gobierno envíe al Congreso en sus últimas semanas de gestión.

Un mensaje de esperanza

Ambos líderes coincidieron en que el principal foco debe ser la contención psicosocial de quienes perdieron sus hogares. Kast destacó la resiliencia de los habitantes del Biobío y Ñuble, mientras que Boric reafirmó que el Estado no dejará solas a las familias, independientemente del cambio de mando.

“Chile ha demostrado que en los momentos más difíciles sabe ponerse de pie, y hoy estamos aquí para asegurar que ese camino sea rápido y eficiente”, concluyeron en su mensaje conjunto.

