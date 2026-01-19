Aviones, fuego y “agua roja”: así funciona el arma clave contra los incendios forestales

En medio de los incendios forestales que mantienen en estado de catástrofe a las regiones de Ñuble y Biobío, el combate aéreo ha sido una de las herramientas más visibles y estratégicas para contener el avance del fuego. Entre ellas, destaca el uso de aviones tanker, como el Boeing 737, una de las aeronaves de mayor capacidad operativa en el país.

Cada descarga de estos aviones puede liberar hasta 15 mil litros de un líquido que llama la atención por su intenso color rojo, especialmente cuando es lanzado sobre zonas boscosas o cercanas a áreas habitadas. Sin embargo, no se trata de agua teñida ni de un efecto visual: es un retardante químico diseñado específicamente para combatir incendios de gran magnitud.

¿Qué es el “agua roja” y cómo funciona?

El compuesto corresponde a un retardante de fuego, elaborado a partir de una mezcla de agua con productos químicos —principalmente fosfatos de amonio— que reducen la inflamabilidad de la vegetación.

A diferencia del agua, que actúa enfriando las llamas de forma inmediata, este retardante ralentiza la propagación del fuego, incluso después de que el líquido se ha secado.

Gracias a este efecto, los aviones tanker no siempre descargan su carga directamente sobre el foco del incendio. En muchos casos, el lanzamiento se realiza por delante o en los bordes del frente de fuego, creando líneas de contención que facilitan el trabajo de brigadistas, bomberos y equipos terrestres.

¿Por qué es de color rojo?

El característico tono rojo cumple una función clave en la operación. Permite a los pilotos y a los equipos en tierra identificar con precisión las zonas ya tratadas, evitando descargas repetidas en el mismo lugar y optimizando los recursos aéreos disponibles.

Con el paso de los días, el color se va atenuando debido a la exposición al sol y la evaporación del agua, sin perder su efecto retardante inicial.

En escenarios de incendios forestales de alta intensidad, como los que enfrenta actualmente el sur del país, el uso de este tipo de compuestos se vuelve fundamental para proteger viviendas, frenar el avance de las llamas y ganar tiempo para el control terrestre del fuego.