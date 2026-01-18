;

Incendios forestales en Chile: Kast sostiene reunión con gobernadores y alcaldes del Maule, Ñuble y Biobío

Previamente, el Presidente electo sostuvo una conversación con Gabriel Boric para conocer mayores detalles de esta catástrofe.

Juan Castillo

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

En horas de la tarde de este domingo, el Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo una reunión telemáticamente con autoridades locales de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, producto del avance de los incendios forestales.

En detalle, Kast conversó con los delegados regionales, además de los alcaldes de Penco y Tomé.

Agradezco la reunión junto a mi equipo con los Gobernadores de Bío Bío, Ñuble y Maule; y los Alcaldes de Penco y Tomé”, señaló.

Además, indicó que la instancia fue para “analizar la catástrofe que se vive en el sur, colaborar para enfrentar esta emergencia y comenzar a preparar la reconstrucción”.

Previamente, el Presidente electo sostuvo una conversación con Gabriel Boric para conocer mayores detalles de esta catástrofe.

“Conversé con el Presidente electo, José Antonio Kast, para darle toda la información que teníamos disponible”, declaró Boric más temprano.

Esto lo tendremos que afrontar en conjunto. Por lo tanto, Gobierno saliente y Gobierno entrante tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a chilenos y chilenas que hoy nos necesitan”, aseveró Boric.

“El Presidente electo Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea, y el día de mañana, después del Cogrid, nos reuniremos para compartir la última información y coordinar los trabajos de reconstrucción, que de seguro irán más allá de este Gobierno”, cerró el Mandatario.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad