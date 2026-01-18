Incendios forestales en Chile: Kast sostiene reunión con gobernadores y alcaldes del Maule, Ñuble y Biobío

En horas de la tarde de este domingo, el Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo una reunión telemáticamente con autoridades locales de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, producto del avance de los incendios forestales.

En detalle, Kast conversó con los delegados regionales, además de los alcaldes de Penco y Tomé.

“Agradezco la reunión junto a mi equipo con los Gobernadores de Bío Bío, Ñuble y Maule; y los Alcaldes de Penco y Tomé”, señaló.

Además, indicó que la instancia fue para “analizar la catástrofe que se vive en el sur, colaborar para enfrentar esta emergencia y comenzar a preparar la reconstrucción”.

Previamente, el Presidente electo sostuvo una conversación con Gabriel Boric para conocer mayores detalles de esta catástrofe.

“Conversé con el Presidente electo, José Antonio Kast, para darle toda la información que teníamos disponible”, declaró Boric más temprano.

“Esto lo tendremos que afrontar en conjunto. Por lo tanto, Gobierno saliente y Gobierno entrante tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a chilenos y chilenas que hoy nos necesitan”, aseveró Boric.

“El Presidente electo Kast me ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea, y el día de mañana, después del Cogrid, nos reuniremos para compartir la última información y coordinar los trabajos de reconstrucción, que de seguro irán más allá de este Gobierno”, cerró el Mandatario.