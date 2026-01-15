;

Garin y Tabilo ya tienen rivales para su debut en el Australian Open: uno jugará ante el 24° del mundo

Los tenistas chilenos tendrán un desafiante estreno en el primer Grand Slam de la temporada.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este jueves, se realizó el sorteo del cuadro principal del Australian Open 2026, donde Cristian Garin (80° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (81°) serán los únicos representantes chilenos, y ya conocen a sus rivales.

Por la primera ronda del primer Grand Slam de la temporada, “Gago” se medirá ante el italiano Luciano Darderi (24°), quien paradójicamente derrotó esta semana a “Jano” en el ATP de Auckland.

El nacional y el europeo nunca se han enfrentado en el circuito ATP, pero sí en Challenger, con triunfo de Darderi en 2023. El vencedor chocaría en segunda ronda contra el argentino Sebastián Báez (39°) o el francés Giovanni Mpetshi Perricard (63°).

Por otro lado, Tabilo se enfrentará ante el francés Quentin Halys (85°), con quien solo ha jugado en el circuito Challenger y esa vez ganó el galo. Quien resulte ganador, jugará frente al ruso Daniil Medvedev (12°) o el neerlandés Jesper De Jong (73°).

El día y horario del debut de los tenistas chilenos aún no ha sido confirmado. Cabe recordar que ni Tomás Barrios (107°) ni Nicolás Jarry (133°) lograron sortear la qualy en Australia.

