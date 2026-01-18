Se confirma una nueva salida en Colo Colo: “Le deseamos mucho éxito”

A pocas horas de enfrentar a Alianza Lima en Uruguay por la Serie Río de La Plata, Colo Colo confirmó la salida de un nuevo jugador de su plantel de cara a la temporada 2026.

Se trata del defensor Daniel Gutiérrez, quien no entró en los planes del técnico Fernando Ortiz y fue enviado a préstamo a Unión La Calera, donde vivirá su primera experiencia fuera del Estadio Monumental.

“Nuestro jugador y canterano Daniel Gutiérrez parte al club Unión La Calera. Su incorporación será en calidad de préstamo hasta diciembre del 2026. Le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío de su carrera profesional”, informó el cuadro albo en redes sociales.

Por su parte, el elenco cementero detalló: “La operación se concretó bajo un préstamo desde Colo Colo por toda la temporada, club con el cual viene de disputar más de 70 partidos como futbolista. Daniel ya entrena junto al resto de sus compañeros pensando en el 2026. ¡Mucho éxito ‘Dani’!“.

Cabe recordar que Gutiérrez debutó con los albos en el año 2021, con grandes actuaciones bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros. Sin embargo, durante el 2025 tuvo muy poca acción de la mano de Jorge Almirón y Fernando Ortiz, sumando apenas 16 partidos a lo largo del año, con solo 612 minutos en cancha.

