“Estamos con la cabeza más allá que acá”: principales equipos de fútbol de Concepción están en Uruguay coordinando acciones por los incendios

Las últimas horas en Chile han estado marcadas por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, encendiendo todas las alertas y generando estragos considerables.

Con el pasar de las horas se van tomando diversas medidas por parte de las autoridades para combatir la emergencia e intentar llegar en auxilio de la población que se ha visto fuertemente afectada.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la provincia de Concepción, donde el fuego ha consumido varias hectáreas, arrasando también con viviendas y diversos inmuebles.

En medio de catástrofe declarada sigue creciendo la amenaza a nuevos lugares y edificaciones, donde el fútbol no ha quedado exento de complicaciones. Además de la suspensión de partidos y afectación directa a algunos futbolistas, hay clubes que pueden sufrir pérdidas materiales considerables.

Universidad de Concepción

Por una parte, desde Universidad de Concepción ven con preocupación cómo las llamas están acercándose a las instalaciones de su complejo deportivo.

René Rosas, director ejecutivo del club, declaró que el personal que se mantiene en el lugar “está trabajando arduamente”. Además, detalló que se realizaron maniobras para “sacar algunos de los autos” que se encontraban en el recinto.

Hay que recordar que gran parte del plantel, y una delegación importante encabezada por el dirigente, se encuentran en Uruguay en el marco de la Serie Río de La Plata.

Asimismo, detalló que en el complejo se están llevando a cabo varios trabajos para el equipo, incluyendo “una cancha nueva” de pasto sintético y “camarines del plantel profesional”, además de que se encuentran los vestidores de las divisiones menores.

Por otra parte, señaló que hay “una jugadora del -plantel- femenino profesional que perdió la casa”. Así como también a “una jugadora del formativo femenino se le complicó bastante”.

Rosas comentó que se tuvo que evacuar la familia de un jugador, del cual prefirió mantener la identidad bajo resguardo, con un bebé de no más de seis meses y se mantienen a la espera de lo que sucede con la propiedad que aún no tiene daño.

También enfatizó en que “los jugadores están en constante contacto con sus familias” e hizo hincapié en que cuentan con el apoyo del club ante cualquier inconveniente.

Deportes Concepción

En el otro equipo grande de la ciudad también se sufre con la emergencia. Patricio Almendra, director técnico de Deportes Concepción, contó cómo vivieron las primeras horas de los incendios que los afectó en sus planificaciones.

“Cuando tratamos salir de la zona nos costó muchísimo (...) estamos con el alma puesta allá, si bien vamos a jugar una serie de partidos en Uruguay, nuestro corazón está con ellos, con la gente que ha sufrido“, expresó.

En cuanto al plantel, reconoce que “estamos un poco golpeados, pero también debemos cumplir con lo que nos comprometimos y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible”.

Por su parte, el director general de Los Lilas, Aiderson Abreu, indicó que se realizó un catastro en las diferentes divisiones del club, donde se detalla que “dos jugadores del fútbol formativo que han perdido sus hogares. Otros que han sido desalojados y están en espera de ver qué sucede”.

“Estamos con la cabeza más allá que acá (...) ahora estamos buscando a ver si podemos hacer un centro de acopio para ayudar a las familias en general, no solo a los jugadores, sino que a la gente que se está viendo afectada“, añadió.

Abreu también precisó que, si bien aún no han emitido una orden oficial de desalojar la zona donde se encuentra el complejo deportivo y residencias de los juveniles, “hemos tomado ya la precaución de mandar a desocupar (...) la casa quedó vacía y estamos atentos con lo que pasa con el centro de entrenamiento”.