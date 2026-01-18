Incendios forestales fuera de control en el Biobío: alcalde de Penco denuncia posible fallecidos por los siniestros

18 de ENERO DE 2026 / CONCEPCION 253 casas destruidas por los incendio forestal que afecta Villa Lord Cochrane, Penco - Lirquen en la comuna de Concepción FOTO : LUCAS AGUAYO / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

La región del Biobío enfrenta uno de sus amaneceres más complejos en los últimos años producto del avance de los incendios forestales que mantienen a varias comunas bajo alerta y con graves daños materiales.

De acuerdo con el último balance de Senapred, 23 incendios continúan en combate, con focos activos especialmente en Penco, Lirquén y sectores del Gran Concepción, donde las llamas avanzaron sin control durante la noche debido a fuertes vientos y altas temperaturas.

Uno de los puntos más afectados es Lirquén, en la comuna de Penco, donde barrios completos resultaron arrasados. Vecinos relataron una madrugada marcada por evacuaciones de emergencia, explosiones de balones de gas y la destrucción total de viviendas.

La mensajería SAE se mantiene activa en distintos sectores, incluyendo Villa Los Aromos, mientras Bomberos continúa trabajando con dificultades, principalmente por la escasez de agua y la compleja geografía del lugar, caracterizada por cerros y escalinatas que impiden el acceso de carros bomba.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, aseguró que la situación es crítica y advirtió un escenario de alta tensión social. “Bomberos, entre lágrimas, me han dicho que hay personas fallecidas”, expresó a Meganoticias.

El jefe comunal afirmó además que se han registrado saqueos en medio del caos y solicitó la presencia de militares para resguardar el orden público.

Paralelamente, la Policía de Investigaciones realiza pericias en algunos sectores ante versiones de posibles víctimas fatales, información que aún no ha sido confirmada oficialmente.

En tanto, en Concepción, el balance preliminar cifra en más de 250 las viviendas destruidas, concentrándose el mayor daño en el sector El Pino. Autoridades municipales advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que los equipos logren acceder a zonas que aún permanecen aisladas. Además, cinco personas resultaron con quemaduras y fueron trasladadas al Hospital Regional de Concepción tras la evacuación preventiva del Hospital Penco-Lirquén.

En el plano político, la emergencia también ha generado controversia. Aunque el Presidente Gabriel Boric anunció la decisión de decretar estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío, autoridades regionales cuestionaron que el decreto aún no esté formalmente firmado. El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, calificó la situación como “poco seria” y sostuvo que la falta de oficialización limita medidas clave como un eventual toque de queda.