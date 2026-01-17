;

Senapred e incendios forestales en Ñuble y Biobío: “Vamos a tener condiciones muy adversas para combatirlos”

El organismo realizó un balance preliminar por los siniestros que se registran en el país.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

En horas de la noche de este sábado, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, la Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y el Director Ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, encabezaron una reunión de coordinación por los incendios forestales que afectan a las zonas del centro y sur del país.

Tras la instancia, las autoridades ofrecieron un punto de prensa, en el cual hicieron un balance preliminar de los siniestros.

En detalle, se informó que durante esta jornada, se lograron extinguir 29 incendios forestales en Chile, mientras que 33 fueron controlados, y 18 siguen en combate.

Asimismo, se informó de las localidades que se encuentran bajo alerta roja:

  • San Fernando (O’Higgins)
  • Región de Ñuble
  • Provincia de Concepción (Biobío)
  • Lumaco (La Araucanía)
  • Collipulli (La Araucanía)

Asimismo, no se dio cuenta de personas o brigadistas lesionados.

Sobre esta situación se refirió el subsecretario Ramos, quien señaló que “como veníamos advirtiendo durante todos estos días, las temperaturas y las condiciones de propagación de fuego, la baja tasa de humedad y los vientos, están favoreciendo que se produzcan incendios de gran envergadura“.

“No es algo que estuviera fuera de los escenarios que nosotros estábamos esperando, y por eso habíamos estado permanentemente haciendo un llamado a la ciudadanía a que contribuyera en prevenir este tipo de focos", agregó.

Además, detalló que “vamos a distribuir mayor apoyo a la región de Ñuble, que es la que concentra la mayor cantidad de focos de incendio durante estas horas, y lo haremos a través del apoyo de diversos recursos de distintas regiones".

Finalmente, Ramos declaró que “la temperatura, que está siendo propicia para estos incendios, no va a amainar. Por lo tanto, vamos a tener condiciones muy adversas para el combate de estos incendios durante los siguientes días”.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad