Senapred e incendios forestales en Ñuble y Biobío: “Vamos a tener condiciones muy adversas para combatirlos”

En horas de la noche de este sábado, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, la Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, y el Director Ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, encabezaron una reunión de coordinación por los incendios forestales que afectan a las zonas del centro y sur del país.

Tras la instancia, las autoridades ofrecieron un punto de prensa, en el cual hicieron un balance preliminar de los siniestros.

En detalle, se informó que durante esta jornada, se lograron extinguir 29 incendios forestales en Chile, mientras que 33 fueron controlados, y 18 siguen en combate.

Asimismo, se informó de las localidades que se encuentran bajo alerta roja:

San Fernando (O’Higgins)

Región de Ñuble

Provincia de Concepción (Biobío)

Lumaco (La Araucanía)

Collipulli (La Araucanía)

Asimismo, no se dio cuenta de personas o brigadistas lesionados.

Sobre esta situación se refirió el subsecretario Ramos, quien señaló que “como veníamos advirtiendo durante todos estos días, las temperaturas y las condiciones de propagación de fuego, la baja tasa de humedad y los vientos, están favoreciendo que se produzcan incendios de gran envergadura“.

“No es algo que estuviera fuera de los escenarios que nosotros estábamos esperando, y por eso habíamos estado permanentemente haciendo un llamado a la ciudadanía a que contribuyera en prevenir este tipo de focos", agregó.

Además, detalló que “vamos a distribuir mayor apoyo a la región de Ñuble, que es la que concentra la mayor cantidad de focos de incendio durante estas horas, y lo haremos a través del apoyo de diversos recursos de distintas regiones".

Finalmente, Ramos declaró que “la temperatura, que está siendo propicia para estos incendios, no va a amainar. Por lo tanto, vamos a tener condiciones muy adversas para el combate de estos incendios durante los siguientes días”.