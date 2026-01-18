“En mi país me bañaba con una botella de litro y medio... Acá en Chile me siento millonaria”

La futbolista venezolana Bárbara Sánchez, quien defiende los colores de Universidad de Chile desde 2018, se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes referentes del equipo femenino azul, siendo la máxima anotadora en los clásicos ante Colo Colo.

A las puertas de su novena temporada consecutiva con las ‘Leonas’, la ‘Chama’ se sinceró en una reciente entrevista, donde reflexionó sobre su vida como extranjera en Chile y abordó el vínculo que mantiene con su familia en Venezuela.

“Me vine a probar suerte y sólo Dios sabe todo lo que hice, pero por suerte tuve una amiga que me ayudó y las cosas me resultaron bien en el fútbol. Hoy estoy muy agradecida de este país y ojalá pudiera traerme a mi madre y mi hermana pequeña”, contó en diálogo con LUN.

En esa línea, la jugadora de 35 años relató cómo vivió su familia la intervención de Estados Unidos en Venezuela y agregó: “Hablo todos los días con mi madre. Ahora hay una tensa calma, después de eso de las bombas en realidad nadie salió a la calle ni sábado ni domingo”.

“Nada me gustaría más que traerla a Chile, pero yo no voy a hacer cruzar a mi madre, que es hipertensa, por el desierto. Si le pasara algo sería terrible. Y traerla legal hoy es imposible. Ahora estoy esperando a ver qué pasará con el nuevo presidente acá, qué pasará con nosotros los venezolanos. Tengo todos los papeles al día”, complementó.

Su presente en Chile

Por otro lado, Bárbara Sánchez se refirió a su vida en Chile y cómo ha sentido el trato hacia los venezolanos. “Jamás he recibido maltrato, discriminación ni nada de eso, porque bueno, yo juego en un club súper importante y he representado a Chile en Copa Libertadores. A veces en redes me dicen ‘no te queremos acá’, no me afecta. Pero igual me doy cuenta de que mucha gente alega contra los inmigrantes y hasta les encuentro razón”, afirmó.

“Me duele (que nos metan a todos en el mismo saco). A veces estoy en la calle, en el Metro, y escucho a la gente hablar y siento ganas de responder, pero en muchas cosas también tienen razón. Cuando llegué a Chile en 2018 hay cosas que no se veían. Yo caminaba tranquila en la calle y hoy no”, continuó.

Finalmente, habló sobre la posibilidad de volver a su país natal. “Yo acá ahora estoy comprometida, tengo mi pareja, es chilena. Y en Venezuela, con esto del ataque, tampoco es que todo se va a arreglar mañana. Siempre tengo la esperanza de volver, de que todos podamos estar juntos, mis hermanos, mi mamá, como éramos antes", reconoció.

“En Chile somos demasiado afortunados. Tú agarras la ducha, te bañas las veces que tú quieras. Tú abres el agua de la cocina, lavas loza las veces que quieras. Y en Venezuela a veces no se da. No es por vender humo, pero Chile es un país precioso y hay de todo. En mi país me bañaba con una botellita de litro y medio, que rellenábamos con la lluvia porque no había agua, y acá me siento millonaria”, finalizó Sánchez.