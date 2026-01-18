Emergencia en el Biobío y Ñuble: ¿En qué consiste el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric por los incendios forestales?

18 de ENERO DE 2026 / CONCEPCION 253 casas destruidas por el incendio forestal que afecta Villa Lord Cochrane, Penco - Lirquen en la comuna de Concepción FOTO : LUCAS AGUAYO / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

En medio del avance de incendios forestales de gran magnitud en el sur del país, el Presidente Gabriel Boric decretó durante la madrugada de este domingo el estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío, como respuesta a una emergencia que ha obligado a evacuaciones masivas, destrucción de viviendas y un despliegue reforzado de recursos estatales.

La medida, contemplada en la Constitución y en la Ley Orgánica de Estados de Excepción, busca entregar facultades extraordinarias al Ejecutivo para enfrentar situaciones de calamidad pública que superan la capacidad de respuesta habitual del Estado, como ocurre actualmente con los siniestros que afectan a ambas regiones.

18 de ENERO DE 2026 / CONCEPCION 253 casas destruidas por los incendio forestal que afecta Villa Lord Cochrane, Penco - Lirquen en la comuna de Concepción FOTO : LUCAS AGUAYO / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Uno de los principales efectos del estado de catástrofe es la designación de un Jefe de la Defensa Nacional en cada zona afectada. En Ñuble, el cargo recayó en el general del Ejército Jorge Salinas, mientras que en Biobío fue nombrado el contraalmirante de la Armada Jorge Keitel.

Estas autoridades quedan a cargo de coordinar a las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías y organismos civiles, con énfasis en el resguardo del orden público, la protección de infraestructura crítica y el apoyo logístico a las labores de emergencia.

El régimen excepcional también permite restringir temporalmente libertades, como la de desplazamiento o reunión, cuando sea necesario para ejecutar evacuaciones, controlar accesos a zonas de riesgo o prevenir situaciones que agraven la emergencia.

Asimismo, habilita la requisición de bienes, la adopción de medidas administrativas urgentes y la aceleración del uso de recursos públicos, reduciendo trámites para contratar servicios, movilizar brigadas, desplegar aeronaves o entregar ayuda humanitaria.

Desde el punto de vista social, el estado de catástrofe facilita una respuesta más rápida para la atención de damnificados, incluyendo la habilitación de albergues, distribución de alimentos, atención de salud y apoyos de emergencia, en coordinación con municipios y gobiernos regionales.

La medida tiene una duración inicial limitada y será evaluada de forma permanente, dependiendo de la evolución de los incendios y de las condiciones que permitan avanzar hacia la normalización en Ñuble y Biobío.