;

Emergencia en el Biobío y Ñuble: ¿En qué consiste el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric por los incendios forestales?

Con el fuego fuera de control, el Gobierno activó un régimen excepcional.

Nelson Quiroz

18 de ENERO DE 2026 / CONCEPCION 253 casas destruidas por el incendio forestal que afecta Villa Lord Cochrane, Penco - Lirquen en la comuna de Concepción FOTO : LUCAS AGUAYO / UNO NOTICIAS

18 de ENERO DE 2026 / CONCEPCION 253 casas destruidas por el incendio forestal que afecta Villa Lord Cochrane, Penco - Lirquen en la comuna de Concepción FOTO : LUCAS AGUAYO / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

En medio del avance de incendios forestales de gran magnitud en el sur del país, el Presidente Gabriel Boric decretó durante la madrugada de este domingo el estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío, como respuesta a una emergencia que ha obligado a evacuaciones masivas, destrucción de viviendas y un despliegue reforzado de recursos estatales.

La medida, contemplada en la Constitución y en la Ley Orgánica de Estados de Excepción, busca entregar facultades extraordinarias al Ejecutivo para enfrentar situaciones de calamidad pública que superan la capacidad de respuesta habitual del Estado, como ocurre actualmente con los siniestros que afectan a ambas regiones.

ADN

18 de ENERO DE 2026 / CONCEPCION 253 casas destruidas por el incendio forestal que afecta Villa Lord Cochrane, Penco - Lirquen en la comuna de Concepción FOTO : LUCAS AGUAYO / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

ADN

18 de ENERO DE 2026 / CONCEPCION 253 casas destruidas por los incendio forestal que afecta Villa Lord Cochrane, Penco - Lirquen en la comuna de Concepción FOTO : LUCAS AGUAYO / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

Uno de los principales efectos del estado de catástrofe es la designación de un Jefe de la Defensa Nacional en cada zona afectada. En Ñuble, el cargo recayó en el general del Ejército Jorge Salinas, mientras que en Biobío fue nombrado el contraalmirante de la Armada Jorge Keitel.

Estas autoridades quedan a cargo de coordinar a las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías y organismos civiles, con énfasis en el resguardo del orden público, la protección de infraestructura crítica y el apoyo logístico a las labores de emergencia.

Revisa también

ADN

El régimen excepcional también permite restringir temporalmente libertades, como la de desplazamiento o reunión, cuando sea necesario para ejecutar evacuaciones, controlar accesos a zonas de riesgo o prevenir situaciones que agraven la emergencia.

Asimismo, habilita la requisición de bienes, la adopción de medidas administrativas urgentes y la aceleración del uso de recursos públicos, reduciendo trámites para contratar servicios, movilizar brigadas, desplegar aeronaves o entregar ayuda humanitaria.

Desde el punto de vista social, el estado de catástrofe facilita una respuesta más rápida para la atención de damnificados, incluyendo la habilitación de albergues, distribución de alimentos, atención de salud y apoyos de emergencia, en coordinación con municipios y gobiernos regionales.

La medida tiene una duración inicial limitada y será evaluada de forma permanente, dependiendo de la evolución de los incendios y de las condiciones que permitan avanzar hacia la normalización en Ñuble y Biobío.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad