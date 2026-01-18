;

Cubrió el cuerpo de su vecino para que nadie lo viera: el crudo testimonio desde el incendio forestal que golpeó a Penco

Gabriel fue testigo directo de la muerte de un hombre y relató cómo actuó en medio del caos provocado por los incendios forestales en Lirquén.

Nelson Quiroz

Lucas Aguayo

Vecino de Lirquén relata cómo el fuego arrasó su barrio y dejó una escena “aterradora”

Vecino de Lirquén relata cómo el fuego arrasó su barrio y dejó una escena “aterradora”

09:07

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La madrugada del domingo quedó marcada para siempre en la memoria de Gabriel, vecino de la población Antonio Varas, en el sector de Lirquén, comuna de Penco.

Eran cerca de las 1:35 horas cuando los incendios forestales, impulsados por vientos “huracanados”, descendieron con fuerza por el cerro y transformaron el barrio en un escenario de caos y desesperación.

ADN

Agencia Uno

“El fuego venía con viento, era todo caótico”, relató a Radio ADN. En medio de la emergencia, vio a vecinos subir y bajar por las escalinatas con lo poco que podían rescatar, adultos mayores en sillas de ruedas, personas llorando junto a sus mascotas y familias intentando huir entre el humo y las llamas. “Fue una imagen demasiado aterradora, muy fuerte”, recordó.

Gabriel, que ha vivido toda su vida en el sector, fue testigo directo de una tragedia aún mayor: la muerte de al menos un vecino. Él mismo cubrió el cuerpo con cartones para evitar que otros habitantes lo vieran.

Revisa también

ADN

La evacuación fue inevitable. Con el corte de agua y las llamas alcanzando su vivienda, alcanzó a armar una pequeña maleta y huir. Sus padres, ambos adultos mayores, lograron ser evacuados minutos antes por su hermano. “El humo era demasiado tóxico, para ellos era muy peligroso quedarse”, señaló.

En pocas horas, el fuego arrasó con décadas de esfuerzo. “Fácilmente se perdieron 40 o 50 años de trabajo de mi familia”, lamentó. A la destrucción se suma ahora la incertidumbre. Gabriel teme que la reconstrucción sea lenta, como ocurrió en tragedias anteriores como Santa Olga o incendios en Valparaíso.

La compleja geografía del sector, cerros empinados, pasillos angostos y escaleras, dificulta incluso las labores posteriores. “La limpieza va a tener que ser todo manual, la maquinaria no entra”, advirtió.

Vecino de Lirquén relata cómo el fuego arrasó su barrio y dejó una escena “aterradora”

Vecino de Lirquén relata cómo el fuego arrasó su barrio y dejó una escena “aterradora”

09:07

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad