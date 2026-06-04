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VIDEOS. Kramer sorprende al mundo con sus imitaciones de Mourinho y Florentino Pérez: “Le sirvió el hate...”

El humorista nacional imitó al presidente del Real Madrid y al técnico portugués. Sus videos ya son virales.

Nicolás Lara Córdova

Kramer sorprende al mundo con sus imitaciones de Mourinho y Florentino Pérez: “Le sirvió el hate...”

Esta semana, el mundo del fútbol le ha prestado atención a lo que serán las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el Real Madrid, donde Florentino Pérez buscará la reelección.

En los últimos días, el actual presidente del conjunto español confirmó que de ganar traería a José Mourinho como nuevo entrenador.

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En este contexto, el humorista chileno, Stefan Kramer, no perdió la oportunidad y estrenó dos nuevas imitaciones.

En la primer registro, Kramer simuló una conferencia de prensa donde el entrenador portugués recibe una llamada de Florentino Pérez donde le comenta que hay un acuerdo “hace seis meses” para que regrese al Real Madrid.

En el segundo video, donde imita a Florentino Pérez, el humorista chileno se encuentra con el periodista español Josep Pedrerol en una divertida dinámica entre ambos.

Ahora se suben al carro de Kramer”; “Volviste a tus raíces y ser chistoso, estos personajes sí que sí”; “Pucha que le sirvió el hate en Viña, como se reinventó”; “Y decían que estaba acabado, perdonálos, Kramer”, fueron algunos de los comentarios que recibió el humorista.

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