VIDEO. ¿A cuántos identificas? El épico spot de una marca deportiva que reúne a figuras como Kim Kardashian y Travis Scott
Nike lanzó un comercial titulado “Rip The Script”, donde juntó a sus estrellas en un cortometraje de seis minutos, con guiños a spots anteriores. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Erling Haaland comparten con figuras como Travis Scott, Kim Kardashian y Ted Lasso, entre otros.
Seguir en Google
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.