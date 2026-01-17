Papelón en la Copa Africana: Senegal denuncia problemas de seguridad antes de la final con Marruecos

La Copa Africana de Naciones está a solo horas de tener un nuevo campeón, con dos grandes candidatos que sueñan con la gloria. Sin embargo, recientemente se ha hecho noticia por una lamentable polémica.

En la previa del partido decisivo entre Marruecos y Senegal, agendado para el domingo 18 de enero en el Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat, los senegaleses denunciaron considerables problemas de seguridad.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) alertó sobre fallos graves en la organización de la Final, entre irregularidades, conflictos con el hospedaje y acceso a entradas.

Las denuncias fueron emitidas en un comunicado oficial, cuestionando la equidad y transparencia por parte del anfitrión marroquí.​

Tal como muestran algunos videos viralizados en redes sociales, y publicados incluso por otras selecciones, los altercados comenzaron en el arribo de la delegación a la estación ferroviaria de la capital de Marruecos, exponiendo a jugadores y staff a multitudes de aficionados locales.

“La FSF denuncia la ausencia manifiesta de dispositivos de seguridad adecuados a la llegada de nuestra selección a la estación ferroviaria de Rabat. Esta deficiencia expuso a los jugadores y al cuerpo técnico a la proximidad de los hinchas locales, algo que se aleja de los estándares de una competición de esta envergadura y de una final continental”, expresaron.

Quejas por alojamiento y entrenamientos

Respecto al hospedaje inicial, la federación presentó una protesta formal hasta lograr un hotel de cinco estrellas, algo que no estaba contemplado en una primera instancia.

“En cuanto a la logística hotelera, la FSF informa que ha puesto una protesta oficial. Tras esta diligencia, un establecimiento hotelero de cinco estrellas fue finalmente atribuido a nuestro equipo garantizado las condiciones para la disputa de la final”, explicaron.

Además, rechazaron entrenar en el complejo Mohamed VI, sede del rival, por falta de neutralidad, sin recibir aún un sitio alternativo: “La FSF notificó a la CAN su rechazo a tener que entrenar en el complejo Mohamed VI. Esta decisión se debe a que estas instalaciones constituyen la base del equipo rival, lo que plantea una cuestión de equidad deportiva”.​

Restricciones de entradas

Por otra parte, desde Senegal criticaron las limitaciones en boletos: según trascendió, hay pocas unidades disponibles, disponiendo 300 en Categoría 1, 850 en Categoría 2 y 1700 en Categoría 3, lo que consideran insuficientes para la respectiva demanda de la Final.

Por otra parte, en lo que respecta a boletos de exclusividad, “la FSF desea aclarar que el paquete oficial es de solo dos entradas VVIP y lamenta la imposibilidad de adquirir entradas VIP y VVIP, como ocurrió durante las semifinales".

De todas formas, algunos medios oficiales aseguran que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) autorizó estos máximos, avivando el debate sobre favoritismo al local.