;

Papelón en la Copa Africana: Senegal denuncia problemas de seguridad antes de la final con Marruecos

Los senegaleses llegaron a Rabat para el partido decisivo contra los anfitriones pero se encontraron con un bochornoso escenario.

José Campillay

Papelón en la Copa Africana: Senegal denuncia problemas de seguridad antes de la final con Marruecos

La Copa Africana de Naciones está a solo horas de tener un nuevo campeón, con dos grandes candidatos que sueñan con la gloria. Sin embargo, recientemente se ha hecho noticia por una lamentable polémica.

En la previa del partido decisivo entre Marruecos y Senegal, agendado para el domingo 18 de enero en el Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat, los senegaleses denunciaron considerables problemas de seguridad.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) alertó sobre fallos graves en la organización de la Final, entre irregularidades, conflictos con el hospedaje y acceso a entradas.

Revisa también:

ADN

Las denuncias fueron emitidas en un comunicado oficial, cuestionando la equidad y transparencia por parte del anfitrión marroquí.​

Tal como muestran algunos videos viralizados en redes sociales, y publicados incluso por otras selecciones, los altercados comenzaron en el arribo de la delegación a la estación ferroviaria de la capital de Marruecos, exponiendo a jugadores y staff a multitudes de aficionados locales.

“La FSF denuncia la ausencia manifiesta de dispositivos de seguridad adecuados a la llegada de nuestra selección a la estación ferroviaria de Rabat. Esta deficiencia expuso a los jugadores y al cuerpo técnico a la proximidad de los hinchas locales, algo que se aleja de los estándares de una competición de esta envergadura y de una final continental”, expresaron.

Quejas por alojamiento y entrenamientos

Respecto al hospedaje inicial, la federación presentó una protesta formal hasta lograr un hotel de cinco estrellas, algo que no estaba contemplado en una primera instancia.

“En cuanto a la logística hotelera, la FSF informa que ha puesto una protesta oficial. Tras esta diligencia, un establecimiento hotelero de cinco estrellas fue finalmente atribuido a nuestro equipo garantizado las condiciones para la disputa de la final”, explicaron.

Además, rechazaron entrenar en el complejo Mohamed VI, sede del rival, por falta de neutralidad, sin recibir aún un sitio alternativo: “La FSF notificó a la CAN su rechazo a tener que entrenar en el complejo Mohamed VI. Esta decisión se debe a que estas instalaciones constituyen la base del equipo rival, lo que plantea una cuestión de equidad deportiva”.​

Restricciones de entradas

Por otra parte, desde Senegal criticaron las limitaciones en boletos: según trascendió, hay pocas unidades disponibles, disponiendo 300 en Categoría 1, 850 en Categoría 2 y 1700 en Categoría 3, lo que consideran insuficientes para la respectiva demanda de la Final.

Por otra parte, en lo que respecta a boletos de exclusividad, “la FSF desea aclarar que el paquete oficial es de solo dos entradas VVIP y lamenta la imposibilidad de adquirir entradas VIP y VVIP, como ocurrió durante las semifinales".

De todas formas, algunos medios oficiales aseguran que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) autorizó estos máximos, avivando el debate sobre favoritismo al local.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad