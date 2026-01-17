UE responde a amenazas de Trump de aumentar aranceles por Groenlandia: “Provocarían una peligrosa espiral descendente”

La presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, se refirió a las amenazas de Donald Trump, quien anunció que aumentará los aranceles a los países que participan de las maniobras en Groenlandia.

Específicamente, el presidente de Estados Unidos apuntó, además de Dinamarca, a Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

Al respecto, Ursula von der Leyen señaló que “la integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional. Son esenciales para Europa y para la comunidad internacional en su conjunto".

“Hemos subrayado constantemente nuestro interés transatlántico compartido en la paz y la seguridad en el Ártico, incluso a través de la OTAN”, agregó.

En ese sentido, la presidenta de la UE manifestó que “el ejercicio danés, coordinado previamente y realizado con aliados, responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico y no representa ninguna amenaza para nadie“.

“La UE se solidariza plenamente con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. El diálogo sigue siendo esencial y nos comprometemos a continuar el proceso iniciado la semana pasada entre el Reino de Dinamarca y Estados Unidos", complementó.

Finalmente, Von der Leyen aseguró que “los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y provocarían una peligrosa espiral descendente. Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía”.