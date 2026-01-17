Trump anuncia que impondrá nuevos aranceles a países que participan en las maniobras en Groenlandia / BRENDAN SMIALOWSKI

Donald Trump no cesa en su ofensiva por anexar Groenlandia a Estados Unidos, y en las últimas horas lanzó una dura advertencia.

A través de su red social Truth, el mandatario norteamericano afirmó que impondrá nuevos aranceles de hasta 25% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, debido a su participación en las maniobras militares a lo largo de la isla.

“A partir del 1 de febrero de 2026, a todos los países mencionados (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) se les aplicará un arancel del 10% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos de América”, señaló Trump.

“El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible hasta que se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, agregó.

El anuncio de Trump en medio de las presiones de Estados Unidos para anexar Groenlandia y la respuesta de países europeos ante la amenaza norteamericana.