El streamer estadounidense MikeSmallsJr vivió un violento episodio durante su primera noche en Chile, luego de ser víctima de un lanzazo en el barrio Bellavista, mientras transmitía en vivo su recorrido nocturno por Santiago a través de la plataforma Kick.

El hecho ocurrió cuando el creador de contenido caminaba por el sector registrando la vida nocturna. En medio de la transmisión, un desconocido le arrebató el celular y escapó rápidamente entre la multitud.

MikeSmallsJr reaccionó de inmediato y comenzó a perseguir al ladrón, todo frente a miles de espectadores conectados en tiempo real.

CAPTURA Ampliar

Sin embargo, la situación se volvió aún más tensa por la reacción de algunas personas que se encontraban en el lugar. Mientras intentaba alcanzar al autor del robo, llegando incluso a estar a pocos metros de él, varios transeúntes se interpusieron en su camino, lo increparon verbalmente y uno de ellos le hizo una zancadilla, provocando su caída y frustrando cualquier posibilidad de recuperar el teléfono. La escena quedó registrada en la transmisión y rápidamente se viralizó en redes sociales.

MikeSmallsJr es conocido en plataformas de streaming por realizar transmisiones extremas y de alto riesgo, como recorridos durante huracanes en Estados Unidos, lo que le ha valido notoriedad internacional y polémicas constantes.

(VIDEO REDDIT)