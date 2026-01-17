Mujer acusada de robar un patito en mall entrega su versión y denuncia hostigamiento en redes

Una mujer que fue duramente cuestionada en redes sociales tras la viralización de un video donde aparece junto a su hija con un patito en un centro comercial de Santiago decidió romper el silencio y entregar su versión de los hechos, asegurando que nunca tuvo la intención de robar al animal y que el registro difundido muestra solo una parte de la situación.

El video, que supera los 7 millones de reproducciones, generó una ola de indignación al mostrar a la menor llevando al patito en su bolsillo, lo que fue interpretado por miles de usuarios como un robo y una manipulación indebida de fauna.

Sin embargo, la mujer se contactó con un programa de televisión y con la influencer Naya Fácil para aclarar el contexto completo.

Según su relato, el patito fue encontrado solo y desorientado, lejos de la laguna del centro comercial, en un sector cercano al cine, donde incluso corría riesgo de ser pisado por transeúntes. Ante esa situación, decidió tomarlo momentáneamente con ayuda de su hija para resguardarlo y devolverlo a un lugar seguro.

La mujer explicó que intentaron dejarlo en la laguna, pero el animal no paraba de salir del agua y emitir sonidos, por lo que, tras conversar con su padre, quien también estaba presente, optaron por devolverlo al lugar donde lo habían encontrado inicialmente, con la esperanza de que pudiera reencontrarse con su madre. Aseguró además que al dejarlo había guardias y trabajadores del recinto observando la situación.

“Jamás le hicimos daño. Mi hija lo sostuvo con cuidado y el espacio donde lo llevaba no era pequeño”, señaló en el mensaje que fue difundido por Naya Fácil, donde también denunció que la exposición del video ha afectado gravemente su integridad y la de su hija, recibiendo comentarios ofensivos e incluso la difusión de datos personales.

En paralelo, Mall Plaza informó que inició una investigación interna para esclarecer los hechos, mientras expertos reiteraron que ante este tipo de situaciones lo recomendable es avisar a personal del lugar y no manipular animales, para evitar riesgos tanto para las personas como para la fauna.