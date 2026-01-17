;

Mujer acusada de robar un patito en mall entrega su versión y denuncia hostigamiento en redes

El registro supera los 7 millones de reproducciones y desató una ola de odio en redes.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

CAPTURAS

Una mujer que fue duramente cuestionada en redes sociales tras la viralización de un video donde aparece junto a su hija con un patito en un centro comercial de Santiago decidió romper el silencio y entregar su versión de los hechos, asegurando que nunca tuvo la intención de robar al animal y que el registro difundido muestra solo una parte de la situación.

El video, que supera los 7 millones de reproducciones, generó una ola de indignación al mostrar a la menor llevando al patito en su bolsillo, lo que fue interpretado por miles de usuarios como un robo y una manipulación indebida de fauna.

Sin embargo, la mujer se contactó con un programa de televisión y con la influencer Naya Fácil para aclarar el contexto completo.

Según su relato, el patito fue encontrado solo y desorientado, lejos de la laguna del centro comercial, en un sector cercano al cine, donde incluso corría riesgo de ser pisado por transeúntes. Ante esa situación, decidió tomarlo momentáneamente con ayuda de su hija para resguardarlo y devolverlo a un lugar seguro.

Revisa también

ADN

La mujer explicó que intentaron dejarlo en la laguna, pero el animal no paraba de salir del agua y emitir sonidos, por lo que, tras conversar con su padre, quien también estaba presente, optaron por devolverlo al lugar donde lo habían encontrado inicialmente, con la esperanza de que pudiera reencontrarse con su madre. Aseguró además que al dejarlo había guardias y trabajadores del recinto observando la situación.

“Jamás le hicimos daño. Mi hija lo sostuvo con cuidado y el espacio donde lo llevaba no era pequeño”, señaló en el mensaje que fue difundido por Naya Fácil, donde también denunció que la exposición del video ha afectado gravemente su integridad y la de su hija, recibiendo comentarios ofensivos e incluso la difusión de datos personales.

ADN

CAPTURA

En paralelo, Mall Plaza informó que inició una investigación interna para esclarecer los hechos, mientras expertos reiteraron que ante este tipo de situaciones lo recomendable es avisar a personal del lugar y no manipular animales, para evitar riesgos tanto para las personas como para la fauna.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad