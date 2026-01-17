;

VIDEO. Rediseñado a medida: así es el penthouse que Pollo Castillo remodeló por más de un año en Las Condes

El streamer chileno transformó por completo un departamento de 250 metros cuadrados para proyectar su vida en pareja, en un proceso marcado por contratiempos y aprendizajes.

Verónica Villalobos

Rediseñado a medida: así es el penthouse que Pollo Castillo remodeló por más de un año en Las Condes

Santiago

El influencer y streamer nacional Benjamín Castillo, conocido como “Pollo” Castillo, concretó hace más de un año la compra de un amplio penthouse ubicado en la comuna de Las Condes, a pasos del Metro Manquehue, con la idea de convertirlo en su hogar definitivo junto a su pareja, la odontóloga Piera Montesi.

El departamento cuenta con 250 metros cuadrados y fue sometido a una remodelación integral que se extendió por más de un año. El espacio fue rediseñado a medida, incorporando una amplia sala de estar con un megatelevisor, walking closet y una gran terraza que aún se encuentra en etapa de ajustes para mejorar la sombra y el confort.

Uno de los primeros desafíos fue el estado en que encontraron el inmueble, cuyo antiguo propietario había realizado modificaciones sin planificación formal. Castillo relató que incluso se encontró con soluciones poco convencionales en la distribución, lo que obligó a replantear completamente el diseño interior.

Revisa también

ADN

El proceso de remodelación no estuvo exento de dificultades. Inicialmente, la pareja contrató a un maestro recomendado, decisión que derivó en retrasos, sobrecostos y escaso avance. Tras varios meses sin resultados significativos y advertencias sobre el presupuesto, optaron por finalizar ese contrato y continuar las obras con una empresa especializada, lo que permitió acelerar el trabajo y concretar avances sostenidos.

A las complicaciones técnicas se sumó la convivencia con los vecinos del edificio, compuesto mayoritariamente por adultos mayores. La falta de aviso previo sobre las obras generó molestias y derivó en nuevas normas de convivencia, incluyendo restricciones horarias para el ruido, situación que la pareja debió enfrentar buscando acuerdos y acercamiento con la comunidad.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad