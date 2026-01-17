Rediseñado a medida: así es el penthouse que Pollo Castillo remodeló por más de un año en Las Condes

Santiago

El influencer y streamer nacional Benjamín Castillo, conocido como “Pollo” Castillo, concretó hace más de un año la compra de un amplio penthouse ubicado en la comuna de Las Condes, a pasos del Metro Manquehue, con la idea de convertirlo en su hogar definitivo junto a su pareja, la odontóloga Piera Montesi.

El departamento cuenta con 250 metros cuadrados y fue sometido a una remodelación integral que se extendió por más de un año. El espacio fue rediseñado a medida, incorporando una amplia sala de estar con un megatelevisor, walking closet y una gran terraza que aún se encuentra en etapa de ajustes para mejorar la sombra y el confort.

Uno de los primeros desafíos fue el estado en que encontraron el inmueble, cuyo antiguo propietario había realizado modificaciones sin planificación formal. Castillo relató que incluso se encontró con soluciones poco convencionales en la distribución, lo que obligó a replantear completamente el diseño interior.

El proceso de remodelación no estuvo exento de dificultades. Inicialmente, la pareja contrató a un maestro recomendado, decisión que derivó en retrasos, sobrecostos y escaso avance. Tras varios meses sin resultados significativos y advertencias sobre el presupuesto, optaron por finalizar ese contrato y continuar las obras con una empresa especializada, lo que permitió acelerar el trabajo y concretar avances sostenidos.

A las complicaciones técnicas se sumó la convivencia con los vecinos del edificio, compuesto mayoritariamente por adultos mayores. La falta de aviso previo sobre las obras generó molestias y derivó en nuevas normas de convivencia, incluyendo restricciones horarias para el ruido, situación que la pareja debió enfrentar buscando acuerdos y acercamiento con la comunidad.