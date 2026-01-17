;

VIDEO. Brereton confirma su gran momento y ahora hace esto en Inglaterra: ¡valió tres puntos!

El delantero fue protagonista en una nueva victoria de su equipo en la Championship.

Ben Brereton ratificó este sábado su gran momento con la camiseta del Derby County, al aportar una asistencia en la victoria por 1-0 sobre Preston en el marco de la fecha 27 de la Championship de Inglaterra.

El delantero chileno, que venía de anotar en los dos últimos partidos de su club contra Wrexham y Leeds United, asistió en los minutos finales del duelo para que Patrick Agyemang anotara el gol de la victoria en su visita al estadio Deepdale.

Fue en el minuto 82, cuando el seleccionado nacional recibió un balón por el sector derecho del área y levantó un centro perfecto para Agyemang, quien conectó la pelota de cabeza y puso el 1-0 definitivo del encuentro.

Con este triunfo, Derby County escaló al 12° lugar de la Championship con 38 puntos y comienza a ilusionarse con entrar a los puestos de liguilla por el ascenso a la Premier League. Por ahora, el equipo de Brereton está a cinco unidades de dicho objetivo.

