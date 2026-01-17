;

Se fue de Chile hace un año, pasó por Argentina y ahora vuelve para reforzar a este club: jugará Libertadores

El delantero chileno Bastián Yáñez puso fin a su etapa en Godoy Cruz para convertirse en nuevo refuerzo de O’Higgins.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

O’Higgins de Rancagua anunció este sábado un nuevo refuerzo para la temporada 2026. Se trata del delantero chileno Bastián Yáñez, quien arriba al cuadro celeste tras su breve paso por Godoy Cruz de Argentina.

“El delantero chileno de 24 años firmó hoy su vínculo con O’Higgins y se transformó en el nuevo jugador de la Celeste ¡Vamos por una gran temporada juntos, Bastián!”, escribió la institución en redes sociales.

Revisa también:

ADN

Yáñez se formó en Unión Española, donde debutó como profesional en 2018 y jugó un total de 142 partidos, anotó 8 goles y entregó 16 asistencias. Su buen rendimiento en el cuadro de Independencia lo llevó a ser nominado a la selección chilena en 2021, donde jugó disputó dos amistosos frente a México y El Salvador.

A inicios del 2025, el atacante nacional emigró a Godoy Cruz, aunque su última temporada en el cuadro mendocino no fue la esperada: jugó solo 26 encuentros, no registró goles y terminó descendiendo a la Primera Nacional.

Ahora, Bastián Yáñez tendrá una nueva oportunidad en Primera División con la camiseta de O’Higgins, que ya suma otros cuatro refuerzos de cara a su participación en la fase preliminar de la Copa Libertadores: Jorge Peña, Leandro Díaz, Benjamín Rojas y Miguel Brizuela.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad