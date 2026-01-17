Se fue de Chile hace un año, pasó por Argentina y ahora vuelve para reforzar a este club: jugará Libertadores

O’Higgins de Rancagua anunció este sábado un nuevo refuerzo para la temporada 2026. Se trata del delantero chileno Bastián Yáñez, quien arriba al cuadro celeste tras su breve paso por Godoy Cruz de Argentina.

“El delantero chileno de 24 años firmó hoy su vínculo con O’Higgins y se transformó en el nuevo jugador de la Celeste ¡Vamos por una gran temporada juntos, Bastián!”, escribió la institución en redes sociales.

Yáñez se formó en Unión Española, donde debutó como profesional en 2018 y jugó un total de 142 partidos, anotó 8 goles y entregó 16 asistencias. Su buen rendimiento en el cuadro de Independencia lo llevó a ser nominado a la selección chilena en 2021, donde jugó disputó dos amistosos frente a México y El Salvador.

A inicios del 2025, el atacante nacional emigró a Godoy Cruz, aunque su última temporada en el cuadro mendocino no fue la esperada: jugó solo 26 encuentros, no registró goles y terminó descendiendo a la Primera Nacional.

Ahora, Bastián Yáñez tendrá una nueva oportunidad en Primera División con la camiseta de O’Higgins, que ya suma otros cuatro refuerzos de cara a su participación en la fase preliminar de la Copa Libertadores: Jorge Peña, Leandro Díaz, Benjamín Rojas y Miguel Brizuela.