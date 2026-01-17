;

Excampeón con Colo Colo encuentra nuevo club en el fútbol chileno: ficha por club de la Primera B

El experimentado jugador quedó sin club y ya tiene todo listo para continuar su carrera.

José Campillay

Excampeón con Colo Colo encuentra nuevo club en el fútbol chileno: ficha por club de la Primera B

Los diferentes equipos del fútbol chileno, en sus respectivas categorías, siguen preparándose para la temporada 2026, armando su plantel con refuerzos y afinando cada aspecto para rendir futbolísticamente.

A estas alturas, son varios los clubes que ya han anunciado contrataciones que han dado mucho de qué hablar, así como también se mantienen muchos nombres en carpeta y movimientos esperados.

Bajo este escenario, Deportes Recoleta está a detalles de concretar el fichaje de un experimentado jugador recordado, entre otras cosas, por su paso multicampeón por Colo Colo.

Revisa también:

ADN

Se trata nada más y nada menos que de Álvaro Salazar, portero de 32 años que actualmente se encuentra sin club luego de terminar su contrato con Cobreloa, con quien disputó la temporada 2025.

El guardameta debutó en 2012 con el ‘Cacique’, sumando pasos por Barnechea, Universidad de Concepción, Unión Española, Audax Italiano y Unión San Felipe.

En su paso por los albos, celebró tres títulos de Primera División, una Copa Chile y dos Supercopa de Chile.

De esta manera, Recoleta potencia su plantel con el que sería la octava incorporación, considerando los ya confirmados: Fabrizio Tomarelli, Brayams Viveros, Camilo Rodríguez, Felipe Báez, Branco Provoste, Pedro Sánchez y Gonzalo Álvarez.

El conjunto dirigido por Francisco Arrué aspira a los playoffs en 2026 tras un año complicado, apostando por experiencia como la de Salazar para estabilizar el arco.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad