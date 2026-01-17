Excampeón con Colo Colo encuentra nuevo club en el fútbol chileno: ficha por club de la Primera B

Los diferentes equipos del fútbol chileno, en sus respectivas categorías, siguen preparándose para la temporada 2026, armando su plantel con refuerzos y afinando cada aspecto para rendir futbolísticamente.

A estas alturas, son varios los clubes que ya han anunciado contrataciones que han dado mucho de qué hablar, así como también se mantienen muchos nombres en carpeta y movimientos esperados.

Bajo este escenario, Deportes Recoleta está a detalles de concretar el fichaje de un experimentado jugador recordado, entre otras cosas, por su paso multicampeón por Colo Colo.

Se trata nada más y nada menos que de Álvaro Salazar, portero de 32 años que actualmente se encuentra sin club luego de terminar su contrato con Cobreloa, con quien disputó la temporada 2025.

El guardameta debutó en 2012 con el ‘Cacique’, sumando pasos por Barnechea, Universidad de Concepción, Unión Española, Audax Italiano y Unión San Felipe.

En su paso por los albos, celebró tres títulos de Primera División, una Copa Chile y dos Supercopa de Chile.

De esta manera, Recoleta potencia su plantel con el que sería la octava incorporación, considerando los ya confirmados: Fabrizio Tomarelli, Brayams Viveros, Camilo Rodríguez, Felipe Báez, Branco Provoste, Pedro Sánchez y Gonzalo Álvarez.

El conjunto dirigido por Francisco Arrué aspira a los playoffs en 2026 tras un año complicado, apostando por experiencia como la de Salazar para estabilizar el arco.