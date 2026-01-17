;

Por posible espionaje: diputado oficia al Gobierno ante arribo de buque y submarino chino a Chile

La visita de las naves encendió alarmas en el Congreso, que pidió a la ANI y a Cancillería verificar si existen fines militares o de inteligencia encubiertos.

La llegada a Chile de un buque de investigación y un submarino de origen chino encendió alertas en el Congreso, luego de que el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, anunciara una serie de oficios dirigidos al Ministerio del Interior y a la Cancillería ante eventuales riesgos para la seguridad nacional.

Las embarcaciones, cuya recalada está programada para este sábado 17 de enero, han sido descritas por expertos internacionales como naves de “uso dual”, es decir, con capacidades científicas que podrían eventualmente ser utilizadas con fines militares o de inteligencia, recogió 24 Horas.

Esta característica motivó al parlamentario a exigir antecedentes formales sobre los permisos otorgados y los controles previos realizados por el Estado.

Schubert señaló que solicitará información a la Cancillería a través de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, con el objetivo de conocer bajo qué condiciones se autorizó la visita y qué evaluaciones se realizaron respecto de su impacto en aguas jurisdiccionales chilenas.

En paralelo, anunció que recurrirá al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) mediante la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Congreso.

El legislador recalcó que la iniciativa no busca adelantar conclusiones, sino reforzar la prevención y el resguardo de la soberanía nacional. A su juicio, la vigilancia sobre este tipo de naves resulta clave para proteger las fronteras y garantizar que actividades científicas no encubran labores de espionaje o mapeo estratégico.

Las gestiones impulsadas por Schubert apuntan a que los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores entreguen garantías de que la presencia de la delegación china no implica riesgos para la seguridad ni para infraestructura crítica en el territorio marítimo chileno.

