Caso “Muñeca bielorrusa”: afirman que Fiscalía abrió investigación reservada por mención de Paulina Vodanovic en escuchas

La Fiscalía Regional de Los Lagos inició una nueva investigación a partir de una interceptación telefónica vinculada a la trama conocida como “Muñeca bielorrusa”, donde se indagan presuntos sobornos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

La indagatoria, abierta entre noviembre y diciembre de 2025 bajo estricta reserva, surgió tras la mención del nombre de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en una de las escuchas analizadas por la policía, recogió T13.

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer tomó la decisión luego de recibir antecedentes remitidos por el OS-7 de Carabineros, correspondientes a interceptaciones telefónicas de los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, imputados en la causa principal.

En uno de esos registros, según fuentes del caso citadas por el mencionado medio, se alude a un presunto vínculo entre la parlamentaria y Najle, lo que motivó la apertura de una causa paralela con un RUC distinto.

De acuerdo con los antecedentes, la senadora Vodanovic no tiene la calidad de imputada, sino que figura como “sujeto de interés”. La escucha que menciona su nombre fue separada del resto de la carpeta investigativa y quedó bajo custodia especial, con acceso restringido, mientras se realizan las primeras diligencias para determinar el real sustento de lo señalado en la conversación interceptada.

Fuentes consultadas por el citado portal indicaron que el diálogo sería entre un “operador judicial” y uno de los conservadores investigados, en el que el nombre de la parlamentaria aparece en más de una ocasión. La Fiscalía busca establecer si existe algún antecedente verificable que permita esclarecer una eventual retribución vinculada al nombramiento de un conservador.

Desde la Fiscalía Nacional señalaron que el Ministerio Público no puede entregar comentarios sobre diligencias o líneas de investigación en curso, debido al deber legal de reserva que rige esta etapa procesal. Pese a los intentos de contacto, hasta el cierre de esta nota no fue posible obtener una versión de la senadora Vodanovic.