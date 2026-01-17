Caso Julia Chuñil: por qué una bodega en Máfil concentra las pericias clave de la investigación

Personal especializado de Carabineros concentró este sábado las pericias del caso de Julia Chuñil en una bodega ubicada en la propiedad de sus hijos en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

El lugar se transformó en el principal foco del trabajo investigativo luego de que un testigo clave situara allí el cuerpo de la dirigente mapuche tras su muerte, antecedente que activó diligencias intensivas desde primeras horas de la jornada.

Según se informó en terreno, efectivos policiales retiraron maderas y diversos elementos desde el interior de la bodega, estructura emplazada en el terreno que pertenecía a Javier y Jeannette Troncoso Chuñil, imputados en la causa junto a Pablo San Martín Chuñil.

De acuerdo con la declaración del testigo, exyerno de la víctima y actualmente bajo protección policial, Julia Chuñil habría sido trasladada sin vida hasta ese punto antes de que su cuerpo fuera ocultado en una zona boscosa cercana, lo que explica la relevancia del recinto en la reconstrucción del crimen.

Las diligencias, que se extendieron durante toda la mañana y parte de la tarde, incluyeron además la revisión de una laguna natural ubicada en las inmediaciones del predio, para lo cual se sumó personal de Bomberos.

Pese al despliegue, hasta ahora no se han encontrado restos, prendas u objetos personales que permitan dar con el paradero del cuerpo. La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, ha sido enfática en señalar que la investigación enfrenta el desafío de hallar un cadáver oculto en un sector de alta densidad vegetal, subrayando que el plazo investigativo está condicionado a ese hallazgo.

En paralelo a las pericias, la causa avanza en sede judicial. Javier Troncoso Chuñil permanece en prisión preventiva, sindicado como autor material del parricidio, mientras que Pablo San Martín y Jeannette Troncoso cumplen arresto domiciliario total en calidad de cómplices.

La Fiscalía sostiene que logró acreditar no solo el parricidio, sino también delitos de robo con violencia e intimidación e inhumación ilegal, argumentando que existen antecedentes concretos sobre el día, la hora y el lugar del crimen, así como de las personas presentes al momento de la muerte de Julia Chuñil.