Este sábado, el Real Betis de Manuel Pellegrini logró una victoria clave al imponerse por 2-0 ante Villarreal en el Estadio La Cartuja por la fecha 20 de La Liga de España, que le permitió acercarse a los puestos de clasificación a la Europa League.

El equipo del “Ingeniero”, que acumulaba dos partidos consecutivos sin ganar, se puso en ventaja gracias a Aitor Ruibal (57′), quien apareció por el sector derecho para definir con precisión y romper el cero en el arco del “Submarino Amarillo”.

En los minutos finales, Pablo Fornals (83′) se encargó de poner la segunda cifra con un remate de media distancia y decretó el triunfo para el elenco de Sevilla, que se afianzó en la parte alta de la tabla del torneo español.

Con este triunfo, Real Betis llegó a los 32 puntos y se mantuvo en el sexto lugar, a solo dos unidades de Espanyol que está clasificando a Europa League y a seis de la zona de Champions, donde Atlético de Madrid está ocupando el último cupo con 38 unidades.

El próximo partido del equipo de Pellegrini será como visitante ante PAOK por la Europa League. Dicho compromiso está pactado para el jueves 22 de enero a las 14:45 horas de Chile en el Toumba Stadium, en Grecia.