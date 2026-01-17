;

VIDEO. Involucra a Chile: confusión de Bad Bunny en show realizado en Perú desata ola de reacciones

El momento quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron comentarios que incluso involucraron a Chile.

Verónica Villalobos

Un inesperado lapsus marcó el primer concierto de Bad Bunny en Perú, presentación que se realizó la noche del viernes 16 de enero ante miles de fanáticos en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira “Debí tirar más fotos”.

Durante su desplazamiento entre el escenario principal y el sector conocido como “La Casita”, el artista se dirigió al público, pero cometió un error que no pasó desapercibido. En ese momento, el cantante mencionó “Chile” en lugar de Perú, provocando una reacción inmediata entre los asistentes.

El episodio generó risas, sorpresa y algunos abucheos aislados en el recinto, mientras varios asistentes registraban lo ocurrido con sus teléfonos. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, acumulando miles de visualizaciones y comentarios en pocas horas.

Revisa el video a continuación:

