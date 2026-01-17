;

“Lamentablemente...”: Claudia Schmidt revela difícil estado de salud de Lola Melnyck en Brasil

La exfigura de Morandé con Compañía atraviesa un delicado momento médico confirmado en su Instagram.

Nelson Quiroz

Una compleja situación de salud estaría enfrentando la exfigura televisiva Lola Melnyck, luego de que Claudia Schmidt revelara que la ucraniana habría sufrido un infarto en Brasil, país donde reside desde hace varios años.

La información fue entregada por la opinóloga uruguaya durante su participación en el programa Noche de Suerte de TV+.

ADN

Según relató Schmidt, el episodio habría ocurrido en las últimas horas y mantiene a Melnyck en un delicado estado. “Lamentablemente, en Brasil, Lola Melnyck sufrió un infarto. Ella tiene 43 años, en este minuto yo no tengo más información”, señaló, aclarando que los antecedentes que maneja son limitados y preliminares.

La panelista agregó que, de acuerdo con la persona que administra las redes sociales de la exintegrante de Morandé con Compañía, la bailarina ya habría presentado una complicación de salud similar a fines de diciembre pasado. “Al parecer no habría llegado a ser un infarto en ese momento, pero ahora se repite la situación y lamentablemente se infartó”, explicó, insistiendo en que se trata de un momento complejo para la exmodelo.

ADN

En medio de la preocupación, el entorno de Lola Melnyck emitió un breve comunicado a través de Instagram, informando que la figura televisiva se mantendrá alejada de sus redes sociales durante los próximos días.

ADN

Captura

