;

Amparo Noguera se refiere por primera vez a millonaria estafa que la afectó

La actriz entregó un comunicado público en el que aclaró el origen de los fondos sustraídos y pidió resguardo ante la delicada investigación en curso.

Verónica Villalobos

Amparo Noguera como Natalia en Baby Bandito S2 - Diego Araya / Netflix ©2025

Amparo Noguera como Natalia en Baby Bandito S2 - Diego Araya / Netflix ©2025 / Diego Araya / Netflix

Santiago

Por primera vez desde que se conoció el millonario fraude en su contra, Amparo Noguera rompió el silencio y abordó públicamente la estafa de la que fue víctima, la cual significó la pérdida de una suma cercana a los 500 millones de pesos.

Según se ha establecido en la investigación, la intérprete fue engañada por un grupo de delincuentes que se hicieron pasar por ejecutivos bancarios y funcionarios policiales, quienes lograron obtener sus claves y convencerla de transferir elevadas sumas de dinero. El proceso se extendió por varios días y actualmente mantiene a 11 personas imputadas.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Noguera explicó que todo ocurrió en un contexto de alta presión emocional. “Como muchos saben, a lo largo de 8 días de tortura sicológica y miedo, fui víctima de un enorme desfalco”, señaló.

Revisa también

En el mismo mensaje, la actriz desmintió versiones sobre el monto involucrado y quiso aclarar el origen de los recursos sustraídos, indicando que “se llevaron los ahorros de casi 40 años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado”. Además, afirmó que pese a lo vivido ha intentado continuar con su rutina laboral y personal: “Ha sido un proceso duro, que he intentado enfrentar de la mejor manera posible. Continúo trabajando, asistiendo al teatro, viendo a mis amigos. Mi vida sigue”.

Finalmente, Amparo Noguera realizó un llamado directo a los medios de comunicación, subrayando que se trata de una investigación en curso y que no puede entregar declaraciones.

Se trata de una investigación compleja y especialmente delicada (...) y cuya ventilación mediática me está vedada”, sostuvo, solicitando respeto a su privacidad y agradeciendo las muestras de apoyo y empatía recibidas.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad