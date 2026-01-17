Amparo Noguera se refiere por primera vez a millonaria estafa que la afectó

Santiago

Por primera vez desde que se conoció el millonario fraude en su contra, Amparo Noguera rompió el silencio y abordó públicamente la estafa de la que fue víctima, la cual significó la pérdida de una suma cercana a los 500 millones de pesos.

Según se ha establecido en la investigación, la intérprete fue engañada por un grupo de delincuentes que se hicieron pasar por ejecutivos bancarios y funcionarios policiales, quienes lograron obtener sus claves y convencerla de transferir elevadas sumas de dinero. El proceso se extendió por varios días y actualmente mantiene a 11 personas imputadas.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Noguera explicó que todo ocurrió en un contexto de alta presión emocional. “Como muchos saben, a lo largo de 8 días de tortura sicológica y miedo, fui víctima de un enorme desfalco”, señaló.

En el mismo mensaje, la actriz desmintió versiones sobre el monto involucrado y quiso aclarar el origen de los recursos sustraídos, indicando que “se llevaron los ahorros de casi 40 años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado”. Además, afirmó que pese a lo vivido ha intentado continuar con su rutina laboral y personal: “Ha sido un proceso duro, que he intentado enfrentar de la mejor manera posible. Continúo trabajando, asistiendo al teatro, viendo a mis amigos. Mi vida sigue”.

Finalmente, Amparo Noguera realizó un llamado directo a los medios de comunicación, subrayando que se trata de una investigación en curso y que no puede entregar declaraciones.

“Se trata de una investigación compleja y especialmente delicada (...) y cuya ventilación mediática me está vedada”, sostuvo, solicitando respeto a su privacidad y agradeciendo las muestras de apoyo y empatía recibidas.