Paulina Vodanovic descarta vínculos con Sergio Yáber y Yamil Najle ante investigación por “Muñeca bielorrusa”

La presidenta del PS se refirió a las indagatorias que habría iniciado el Ministerio Público.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada se conoció que la Fiscalía Regional de Los Lagos inició una nueva investigación por el caso “Muñeca bielorrusa”, que involucra a la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Esto ya que el nombre de la parlamentaria sale mencionado en una de las escuchas telefónicas analizadas por la policía de los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, imputados en la causa principal.

A través de un comunicado, Vodanovic afirmó tomarse esta noticia “con sorpresa y profunda extrañeza”, indicando además que “únicamente se establece que se me consideraría como ‘sujeto de interés’ investigativo".

“Al respecto, me permito señalar que no tengo conocimiento alguno y desconozco absolutamente algún tipo, directo o indirecto, de vinculación en la materia”, agregó.

“A la fecha, ninguna persona se ha comunicado conmigo ni ha inquirido detalle o versión sobre estos aspectos. Además, con las aludidas personas no mantengo relación profesional o personal de ninguna especie”, aseguró la senadora.

Por otro lado, la timonel del PS consideró “de extrema gravedad” la facilidad con que “información de acceso restringido, propia de la reserva de antecedentes tan graves y sin fundamento ninguno, se difunda de manera pública sin medios de verificación o consulta, sin que exista hasta el día de hoy ningún responsable, ya sea funcionario público o particular con acceso a estas investigaciones”.

Rechazo y no aceptaré que se ponga en duda mi honra, ni mi trayectoria de más de 30 años como abogada, funcionaria pública y actualmente senadora sobre la base de insinuaciones, trascendidos o filtraciones interesadas", aseveró.

Estoy plenamente disponible, como cualquier ciudadano, para colaborar con cualquier investigación llevada por el Ministerio Público, como siempre lo he estado, y con la misma firmeza exijo que se respete la ley y la verdad”, cerró Paulina Vodanovic.

