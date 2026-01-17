Final del Mundial de la Kings League: ¿A qué hora y dónde ver el partido entre Chile y Brasil?

Este sábado 17 de enero se disputará la tan esperada final de la King World Cup Nations 2026 que tiene a Chile como uno de los grandes protagonistas luego de ser una de las grandes sorpresas del torneo.

‘La Roja’ viene de ganar sus cinco partidos (invicta) contra Países Bajos, Marruecos, Colombia, Alemania y España. Ahora se prepara para ir por la gloria máxima ante el siempre complejo combinado de Brasil.

Los brasileños, en tanto, comenzaron la competición perdiendo con España, pero posteriormente se impusieron a Qatar, Arabia Saudita, Italia y México, uno de los duros rivales a vencer.

La gran definición por el título será en el Allianz Parque de São Paulo (estadio del Palmeiras), con la ‘Verdeamarela’ jugando de local. Además, destaca por pasar de un recinto más íntimo como lo es el Trident Arena a un estadio para más de 40.000 personas.

Horario y dónde ver la final

El partido entre Chile y Brasil por la final de la KWC de la Kings League está agendado para las 20:00 horas de este sábado 17 de enero.

La transmisión podrá seguirse en streaming a través de las plataformas oficiales de la liga, pero también contará con cobertura especial para territorio chileno a través de la televisión abierta.

Canal 13 será el encargado de llevar el partido decisivo a la TV por su canal tradicional. También podrá verse por la App de 13 Go y en el canal de YouTube de la señal.

ESPN 3 lo transmitirá en la señal por cable, estando disponible también a través de su señal en Disney+.