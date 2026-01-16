El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este viernes importantes clarificaciones sobre el futuro político de Venezuela y su reciente encuentro con la líder opositora María Corina Machado. Al salir de la Casa Blanca con rumbo a Florida, el mandatario se refirió positivamente a la reunión del jueves y abordó la polémica entrega del Premio Nobel de la Paz que Machado le hizo de manera simbólica.

Trump detalló que aceptó el galardón tras las palabras de la dirigente venezolana, quien le habría manifestado: “Has puesto fin a ocho guerras y nadie en la historia merece este premio más que tú”. “Ella me lo ofreció y me pareció un gesto muy amable”, explicó el mandatario, añadiendo que respeta profundamente a la opositora y que “volveremos a hablar”.

El “Efecto Irak” y la alianza con Delcy Rodríguez

Pese a los elogios personales, Trump fue tajante al justificar por qué su administración ha preferido alinearse con la vicepresidenta del régimen saliente, Delcy Rodríguez, en lugar de entregar el poder a Machado y sus aliados. La razón, según el líder republicano, es evitar que el colapso institucional en Venezuela repita los errores de la posguerra en Irak.

“Si alguna vez recuerdan un lugar llamado Irak donde despidieron a todos... y terminaron siendo ISIS”, advirtió Trump ante la prensa. El mandatario argumentó que desmantelar por completo a la policía, los generales y la estructura administrativa del Estado venezolano tras el derrocamiento de Nicolás Maduro podría derivar en un vacío de poder propenso al surgimiento de grupos extremistas.

REPORTER: "Why align with Delcy Rodríguez... and not with Machado?"



.@POTUS: "If you ever remember a place called Iraq, where everybody was fired — every single person, the police, the generals, everybody was fired — and they ended up being ISIS... I remember that." https://t.co/rZUuTOVtxe pic.twitter.com/bn8V95swhg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 16, 2026

Falta de apoyo a corto plazo

Esta postura reafirma declaraciones anteriores del jefe de Estado, quien ya había descartado a Machado como opción inmediata para dirigir el país por considerar que carecía de suficiente apoyo a corto plazo para estabilizar la nación. Con esta estrategia, la Casa Blanca parece priorizar una transición controlada que mantenga parte de la estructura estatal actual para prevenir el caos social y de seguridad en la región.