;

Calor extremo en La Araucanía: declaran Alerta Roja en Malleco por evento de altas temperaturas

Autoridades llaman a extremar precauciones ante el riesgo para la población más vulnerable.

Nelson Quiroz

Calor extremo en La Araucanía: declaran Alerta Roja en Malleco por evento de altas temperaturas

Calor extremo en La Araucanía: declaran Alerta Roja en Malleco por evento de altas temperaturas / Dmitriy83

La Dirección Regional del Senapred canceló este sábado la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja para la Provincia de Malleco, en la región de La Araucanía, debido a un evento de calor extremo que se extenderá desde este sábado 18 hasta el martes 20 de enero.

Según información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan temperaturas máximas entre 34 y 36°C en la Provincia de Malleco, mientras que en sectores de valle, precordillera y cordillera de la región los termómetros podrían alcanzar entre 30 y 33°C, principalmente entre el 18 y 19 de enero.

ADN

GETTY IMAGES / Maksim Safaniuk

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía y estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Con la declaración de Alerta Roja, se dispondrá de todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la extensión y severidad del fenómeno climático.

Revisa también

ADN

Desde el Senapred llamaron a la población a extremar las precauciones, especialmente en el caso de personas mayores, niños y enfermos crónicos, recomendando limitar la exposición al sol, mantener una adecuada hidratación y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del pronóstico del tiempo.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad