Calor extremo en La Araucanía: declaran Alerta Roja en Malleco por evento de altas temperaturas

La Dirección Regional del Senapred canceló este sábado la Alerta Amarilla y declaró Alerta Roja para la Provincia de Malleco, en la región de La Araucanía, debido a un evento de calor extremo que se extenderá desde este sábado 18 hasta el martes 20 de enero.

Según información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan temperaturas máximas entre 34 y 36°C en la Provincia de Malleco, mientras que en sectores de valle, precordillera y cordillera de la región los termómetros podrían alcanzar entre 30 y 33°C, principalmente entre el 18 y 19 de enero.

La medida fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía y estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Con la declaración de Alerta Roja, se dispondrá de todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la extensión y severidad del fenómeno climático.

Desde el Senapred llamaron a la población a extremar las precauciones, especialmente en el caso de personas mayores, niños y enfermos crónicos, recomendando limitar la exposición al sol, mantener una adecuada hidratación y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución del pronóstico del tiempo.