ESPAÑA. Usó a su hijo de 7 años: cárcel para mujer que intentó envenenar a su expareja con un chocolate

A la víctima le tomó casi 2 años recuperarse totalmente, quedando con graves secuelas.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La justicia española condenó a 12 años y 6 meses de cárcel a una mujer que, mediante un chocolate, intentó envenenar a su expareja en el año 2020.

Según la investigación, el chocolate enviado por parte de la mujer a través de su hijo de 7 años contenía talio, una sustancia utilizada habitualmente como raticida.

En detalle, la imputada mandó el alimento mediante el hijo en común que ambos mantenían, y le advirtió al menor que por ningún motivo podía consumir el chocolate.

Tras comer este producto, el hombre tuvo que ser internado por un cuadro clínico crítico que lo mantuvo grave por 65 días. En tanto, el proceso total de recuperación le tomó casi 2 años.

La víctima quedó con graves secuelas: incapacidad permanente absoluta con secuelas neurológicas, motoras y visuales.

Por ello, además de la pena de cárcel, se determinó que la mujer indemnice al afectado con más de 820.000 euros (cerca de $840 millones de pesos), todo con el objetivo de cubrir los millonarios gastos médicos y para adaptar su casa ante su nueva condición.

